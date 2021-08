L’application de streaming de musique basée aux EAU Anghami lance “Anghami Labs”

in

Le service de streaming de musique arabe Anghami entre en production avec le lancement de « Anghami Labs ».

La plate-forme de streaming musical basée aux Émirats arabes unis indique que d’autres musiciens et créateurs de contenu y auront accès. Toute musique créée dans The Anghami Lab sera diffusée exclusivement sur Anghami. L’Anghami Lab est une coentreprise avec Addmind, une entreprise axée sur l’hôtellerie.

Le premier Anghami Lab sera lancé au cœur de Dubaï, avec des emplacements à Abu Dhabi, Riyad, Djeddah, Le Caire, Beyrouth, Doha, Londres, New York et Los Angeles.

« Addmind est un expert de premier plan dans la conceptualisation et l’exploitation d’espaces d’accueil et c’est une excellente occasion de renforcer davantage la valeur que nous offrons numériquement pour être convergé hors ligne dans une expérience utilisateur-invité unique », a déclaré Eddie Maroun, co-fondateur et PDG d’Anghami.

Anghami Labs est la première grande entreprise après l’annonce d’une fusion avec Vistas Media via SPAC. La plate-forme numérique locale sera cotée à la bourse NASDAQ à New York dans les prochaines semaines.

“[The company] est plus qu’une simple plate-forme de streaming, ils ont augmenté la valeur de l’industrie de la musique au Moyen-Orient dans son ensemble », a déclaré Tony Habre, PDG d’Addmind. « Anghami Labs est un concept étonnant et unique qui incarne notre riche culture arabe avec une touche internationale – que nous sommes ravis de concrétiser et de développer. »

Anghami sera la première entreprise de technologie arabe à être cotée en bourse aux États-Unis. La plate-forme est considérée comme un concurrent de Spotify dans la région Moyen-Orient Afrique du Nord (MENA). Il compte plus de 70 millions d’utilisateurs enregistrés et des accords de licence avec Universal Music Group, Sony Music Group et Warner Music Group sont en place.

Par l’intermédiaire d’une société d’acquisition spécialisée, Anghami a fusionné publiquement avec Vistas Media. La société a levé 100 millions de dollars lors d’une introduction en bourse en 2020. L’accord valorise Anghami à environ 220 millions de dollars et comprend un engagement financier de 40 millions de dollars.

Anghami a été lancé en 2011 avant qu’iTunes ne soit disponible au Liban, où la société a commencé. En 2018, Spotify a été lancé sur son 78e marché pour amener la concurrence dans la région MENA. Mais Anghami a son avantage de racine locale pour développer son audience, un peu comme Jio Saavn en Inde. Anghami a augmenté ses revenus de 80% au cours des trois dernières années et ces revenus devraient être multipliés par cinq d’ici 2024.