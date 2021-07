L’application de suivi et de traçabilité du NHS déclenche le chaos alors que le pingdemic arrête les collectes de poubelles à travers le Royaume-Uni | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Et la situation constitue également une menace pour les entreprises dans un large éventail de secteurs en raison du fait que le personnel est contraint de s’isoler, ont averti les PDG – l’un d’eux affirmant que la situation “fait des ravages”. L’application – qui ne couvre que l’Angleterre et le Pays de Galles – alerte les gens lorsqu’ils sont entrés en contact avec une personne testée positive pour COVID-19, auquel cas ils peuvent être invités à s’isoler pendant dix jours.

Cependant, avec les restrictions devant être levées lundi et le gouvernement désireux que les entreprises reviennent à la normale dans la mesure du possible, les progrès semblent être entravés par l’application – et, finalement, la prévalence du virus.

Près d’un quart (23 %) des 34 équipes de collecte des déchets de Coventry sont actuellement en arrêt de travail, ce qui a entraîné la suspension de la collecte des déchets de jardin pendant deux semaines.

Les collectes de recyclage des déchets ont été annulées mercredi à Thornton, Lancashire, ont été annulées après que de nombreux membres du personnel ont été interrogés.

Cllr Julie Craig, membre du cabinet pour les autoroutes, les quartiers et les transports, a déclaré: «Il y a un très petit nombre de cas positifs parmi le personnel du conseil, mais un nombre très élevé qui s’auto-isolent maintenant.

“Lorsqu’un membre du personnel confirme le contact avec une personne testée positive, cela a inévitablement un effet d’entraînement sur ses coéquipiers.”

Elle a ajouté : « Ces isolements incluent un nombre élevé de conducteurs spécialement formés, pour lesquels un remplaçant ne peut pas être facilement trouvé.

Il a refusé de révéler combien des 2 000 employés de l’entreprise avaient reçu l’ordre d’isoler, mais il n’a pas non plus pu exclure un arrêt total des opérations, en disant: “Ne dites jamais jamais.”

Le constructeur automobile doit maintenant combiner le personnel des deux équipes qui n’a pas encore été regroupé en un seul pour garder les choses sur la bonne voie, a-t-il expliqué.

Rolls-Royce n’est pas non plus la seule entreprise en proie à des problèmes.

Des centaines de personnes à l’usine automobile Nissan de Sunderland, où le Premier ministre Boris Johnson s’est rendu plus tôt ce mois-ci, ont également été contraintes de s’auto-isoler après avoir été en contact avec un cas positif.

Un porte-parole de l’entreprise a déclaré: “Le bien-être de notre équipe est notre priorité numéro un et nous restons confiants dans les contrôles de sécurité rigoureux que nous avons sur place.”

Le producteur de générateurs Cummins, qui possède des sites à Londres, Leeds et Glasgow, a également été touché.

Un porte-parole a déclaré: “Les protocoles d’auto-isolement institués par le gouvernement britannique ont un impact sur de nombreuses entreprises, y compris Cummins, et nous travaillons activement pour atténuer l’impact sur nos clients tout en donnant la priorité à la santé et à la sécurité de tous.”

Pendant ce temps, une personne sur cinq travaillant dans le secteur de l’hôtellerie et de la vente au détail s’auto-isole actuellement.

À partir du 16 août, les personnes ayant reçu les deux jabs ne seront plus obligées de s’auto-isoler pendant 10 jours si elles sont entrées en contact avec des cas positifs.

Cependant, le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, envisage de faire avancer le changement de règle pour les travailleurs de la santé au milieu de préoccupations similaires concernant les pénuries de personnel.

Plus de 500 000 alertes ont été envoyées dans la semaine jusqu’au 7 juillet inclus.