L’application de suivi familial Life360 vend les emplacements des clients aux courtiers en données : RAPPORT

Une application de sécurité familiale utilisée pour suivre les mouvements des enfants vend des données de localisation à plusieurs courtiers en données différents, selon une enquête de The Markup.

Life360, qui se présente comme une « application de partage de localisation familiale » qui prétend « simplifier la sécurité » pour les familles, vend les données de localisation des clients à plus d’une douzaine de courtiers en données, dont X-Mode, SafeGraph et Cuebiq, a rapporté le Markup, citant des interviews. avec deux ex–Employés de Life360 et deux anciens employés des principaux courtiers en données de localisation.

Life360 est utilisé par 31 millions de membres, selon son site Web, et vise à fournir aux parents la possibilité de suivre les mouvements de leurs enfants. La société divulgue dans sa politique de confidentialité qu’elle vend « des identifiants, des informations Internet/réseau, de la géolocalisation, des inférences et d’autres informations personnelles, y compris des données sur les événements de conduite et les mouvements » à des tiers.

Ces tiers incluent SafeGraph et X-Mode qui ont respectivement vendu des données aux Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et au Department of Defense (DOD), a rapporté le Markup.

Le PDG et fondateur de Life360, Chris Hulls, a déclaré au Markup que la société avait mis en place une politique empêchant la vente de données client au gouvernement fédéral.

« D’un point de vue philosophique, nous ne pensons pas qu’il soit approprié que les agences gouvernementales tentent d’obtenir des données sur le marché commercial comme moyen de contourner le droit d’un individu à une procédure régulière », a déclaré Hulls.

Life360 n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de la Daily Caller News Foundation.

Les deux anciens employés de Life360 ont également déclaré au point de vente que l’entreprise ne prenait pas les mesures adéquates pour anonymiser les données afin qu’elles ne puissent pas être utilisées pour identifier des utilisateurs spécifiques.

Hulls a répondu à ces affirmations en soulignant que l’entreprise suivait les « meilleures pratiques de l’industrie » en matière de confidentialité des données et ne vendait que des données de localisation « brutes » à certaines entreprises. Hull a également déclaré que la société avait pris des mesures pour s’assurer que des tiers n’utilisent pas les données pour identifier des personnes en particulier.

« Nous n’avons connaissance d’aucun cas où nos données ont été retracées à des individus via nos partenaires de données », a déclaré Hulls au point de vente. « En outre, nos contrats contiennent un langage interdisant spécifiquement toute réidentification, et nous prendrions des mesures agressives contre toute violation de ce terme. »

Justin Sherman, chercheur en cyberpolitique au Duke Tech Policy Lab, a déclaré au Markup que la vente de données de localisation à des tiers peut avoir des effets imprévus qui peuvent ne pas être immédiatement évidents.

« Je suis sûr qu’il y a beaucoup de familles qui trouvent un réel confort dans une application comme celle-ci, et c’est valable », a déclaré Sherman. « Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de manières que d’autres personnes soient blessées avec ces données.

« Cela ne signifie pas non plus que la famille ne pourrait pas être lésée par les données d’une manière dont elle n’est pas au courant, comme ces données de localisation utilisées pour cibler les publicités. [or] utilisé par les compagnies d’assurance pour savoir où ils voyagent et augmenter leurs tarifs », a-t-il déclaré.

