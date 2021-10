L’application de type Clubhouse d’Amazon pourrait vous permettre d’héberger votre propre émission de radio

Amazon serait en train de barboter dans le segment audio en direct, un espace actuellement dominé par Clubhouse, avec d’autres géants de la technologie tels que Facebook et Twitter emboîtant le pas plus tard avec leur propre offre similaire.

Surnommée « Project Mic », la prochaine application permettra aux utilisateurs de créer leur propre émission de radio et d’agir en tant que DJ avec accès à la bibliothèque musicale d’Amazon pour une configuration complète du programme, rapporte The Verge. Pour les auditeurs, le programme audio en direct sera accessible via l’application principale d’Amazon, Amazon Music, Twitch et Audible.

Les auditeurs peuvent également se connecter via les meilleurs appareils Alexa, où ils peuvent interagir avec le programme en utilisant leur voix. Ils peuvent même le faire en conduisant, car Project Mic inclurait l’optimisation embarquée. Les auditeurs peuvent également rechercher des émissions en fonction de leur musique, nom ou sujet préféré. Les sujets tendances et les créateurs seront également mis en évidence.

Ce qui distingue l’offre d’Amazon de la concurrence, c’est l’ajout de musique au mix. D’autre part, Clubhouse et tous les autres services qui ont suivi ses traces se concentrent actuellement sur les conversations en direct. En plus de la musique, le service à venir inclurait d’autres programmes tels que la culture pop, les sports et la comédie.

Amazon collaborera dans un premier temps avec des célébrités et de petits créateurs pour accueillir ses émissions inaugurales, selon The Verge. Il diffusera également des émissions en fonction du lieu, afin que chacun puisse écouter des programmes pertinents pour sa région.

Ce n’est pas la première fois, cependant, qu’Amazon est aperçu en train de travailler sur sa propre offre audio en direct. En août, Axios a annoncé que la société construisait une plate-forme audio en direct, bien que le dernier rapport jette plus de lumière sur l’application.

L’application audio en direct devrait être initialement disponible aux États-Unis, bien qu’on ne sache pas quand elle sera largement déployée.

