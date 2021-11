L’application de voyage populaire Tripsy obtient une mise à jour importante pour le planificateur obsessionnel

Tripsy est déjà l’une des meilleures applications iPhone pour les personnes qui aiment planifier leurs voyages, mais maintenant avec la version 2.9, c’est mieux que jamais. Il existe de nouvelles fonctionnalités et des mises à jour des anciennes qui en font la meilleure version de Tripsy à ce jour.

Disponible en téléchargement sur l’App Store, Tripsy propose désormais trois façons différentes de créer des voyages, y compris des voyages qui n’ont pas encore de date.

Nous avons maintenant trois façons de créer un voyage : avec des dates (comme d’habitude), avec seulement un nombre de jours et sans jour/date du tout. Vous pouvez basculer entre ces types à tout moment.

Les voyages qui ont des dates ont désormais un nouveau calendrier pour les configurer, ce qui permet « de voir plus facilement combien de jours il y a, et bien mieux de voir les jours de la semaine auxquels chaque jour fait référence ».

Tripsy 2.9 inclut également de meilleurs résultats de recherche pour ceux qui souhaitent trouver des types spécifiques de lieux à proximité d’un autre emplacement.

Nous avons apporté plusieurs améliorations à notre moteur de recherche, et maintenant nous trouvons des résultats encore plus précis. Vous pouvez également rechercher en utilisant des expressions, telles que « pizza près de la tour Eiffel ».

Les fans de Tripsy peuvent en savoir plus sur les nouveaux changements dans le billet de blog d’annonce, tandis que l’application mise à jour est disponible en téléchargement dès maintenant. Il s’agit d’un téléchargement gratuit, bien que certaines fonctionnalités nécessitent l’achat d’un abonnement via l’application.

