L’application d’Elgato qui transforme les iPhones en webcams prend en charge AR Snap Lens

EpocCam, l’application de la marque de streaming Elgato qui vous permet de transformer votre iPhone en webcam pour votre PC ou Mac, a été mise à jour avec la prise en charge native des filtres de réalité augmentée Snap Lenses, a annoncé la société mère d’Elgato, Corsair. La fonctionnalité vient d’un partenariat avec Snap, qui propose déjà des filtres similaires en natif dans l’application Snapchat, ainsi qu’avec son logiciel Snap Camera. Désormais, la fonctionnalité est incluse nativement dans l’application EpocCam.

Il y a un total de 15 Snap Lenses pour EpocCam, qui incluent des arrière-plans virtuels, des masques virtuels et des filtres personnalisables. « Devenez votre avatar numérique, colorez vos cheveux, interagissez avec des personnages animés et bien plus encore », promet le site Web d’Elgato, qui note également que les Snap Lenses fonctionnent avec la version gratuite d’EpocCam ainsi que sa version Pro à 7,99 $. La société a annoncé son intention d’ajouter d’autres filtres au fil du temps.

Elgato annonce qu’EpocCam vous permet d’utiliser votre iPhone comme webcam sur une gamme de services, notamment Zoom, Teams et OBS Studio, ce qui signifie que ces filtres devraient pouvoir transformer votre apparence, que vous soyez en train de diffuser ou de participer à un événement important. appel de travail. En théorie, cela aurait pu être possible auparavant en utilisant une combinaison des applications EpocCam et Snap Camera, mais maintenant tout est parfaitement intégré et officiellement pris en charge dans un seul logiciel.

Si vous souhaitez essayer la fonctionnalité, EpocCam est disponible en téléchargement gratuit sur iOS, bien que sa version à 7,99 $ inclut des fonctionnalités supplémentaires telles que la possibilité d’utiliser le microphone de votre iPhone et supprime également le filigrane du logiciel de votre flux. Malheureusement, il n’y a aucun signe d’une version Android.