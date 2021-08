L’application d’expérience en temps réel abandonnée ne contient qu’un teaser de 5 secondes

in

L’application Abandoned Realtime Experience est enfin mise en ligne et contient une bande-annonce extrêmement courte et un tas d’onglets “à venir”. Après plusieurs retards et des mois de confusion quant à savoir qui crée réellement Abandoned – ou ce qu’est même Abandoned – l’application ne contient aucune information sur le jeu.

Application d’expérience en temps réel abandonnée

L’application, qui restitue les bandes-annonces en temps réel, contient quatre emplacements pour les bandes-annonces et deux emplacements pour les démonstrations de gameplay. Seule la boîte de bande-annonce initiale intitulée « Introduction » contient en fait quelque chose et elle présente quelques secondes une personne marchant sur un sol avant de dire « bande-annonce à venir » et « Prologue jouable à venir bientôt ».

L’application dispose également d’un onglet pour les nouvelles et les annonces contenant un seul message.

« Nous sommes ravis de lancer l’application d’expérience en temps réel avec une petite introduction. La révélation cinématographique et la démonstration du gameplay seront bientôt dévoilées ! Vous pouvez trouver la révélation cinématographique et la démo du gameplay sous forme de vidéo en ligne ou en temps réel à l’aide de cette application. »

On ne sait pas si la démo de gameplay sera jouable ou non, à chaque sortie. À l’ouverture de l’application, un avis indique qu’il n’y a pas de contenu jouable dans l’application, mais la bande-annonce d’introduction indique qu’une démo jouable sera bientôt disponible. Dans l’ensemble, il faut environ une minute pour voir tout ce qu’il y a à offrir dans l’application, sans date ni fenêtre de sortie pour les autres bandes-annonces. Vous pouvez regarder une vidéo ci-dessous de toute l’expérience.

Selon l’annonce initiale du PlayStation Blog, Abandoned sera lancé sur PS5 fin 2021. La seule chose dont nous sommes sûrs, c’est qu’il n’est pas réalisé par Hideo Kojima.

