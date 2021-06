L’application d’exposition au COVID-19 a aidé à prévenir des milliers de cas dans l’État de Washington, selon une nouvelle étude

Comment ça marche : WA Notify utilise un système développé par Apple et Google qui préserve l’anonymat. (Image du ministère de la Santé de Washington)

WA Notify, l’outil de notification d’exposition au COVID-19 pour l’État de Washington, a sauvé environ 40 à 115 vies et évité entre 2 800 et 8 200 cas pendant quatre mois d’utilisation cet hiver, selon une étude récente menée par des chercheurs de l’Université de Washington et de Washington. Département d’État de la Santé.

La nouvelle étude est la première à évaluer la valeur pour la santé publique des systèmes de notification d’exposition compatibles avec les smartphones aux États-Unis, selon un communiqué du DoH.

Environ un tiers des utilisateurs de smartphones de l’État de Washington ont activé l’outil, qui alerte les gens de manière anonyme s’ils ont pu être exposés au COVID-19. Et alors que Washington se prépare à lever les restrictions pandémiques, les responsables de la santé encouragent une plus grande utilisation de WA Notify, publié par l’État le 30 novembre.

“C’est un outil incroyable et important alors que nous rouvrirons”, a déclaré Bryant Karras, responsable de l’informatique et épidémiologiste principal au ministère de la Santé, et co-auteur de l’étude.

Les matchs des Seattle Mariners reviennent à pleine capacité, le stand de bananes d’Amazon est de retour et les gens se rapprochent les uns des autres et de personnes qu’ils ne connaissent pas. L’État ouvrira avant la date cible du 30 juin si 70% des personnes de plus de 16 ans ont réussi leur premier tir COVID-19, et l’État se rapproche.

C’est un outil incroyable et important lors de notre réouverture. “La combinaison de l’assouplissement des recommandations de masquage et de distanciation, l’ouverture de grands événements, l’augmentation des voyages, de nouvelles variantes préoccupantes et une couverture vaccinale inégale créent beaucoup d’incertitude”, a déclaré Janet Baseman , auteur principal de l’étude et doyen associé pour la pratique de la santé publique à l’Université de Washington. « La pandémie n’est pas terminée. »

WA Notify utilise un système développé en collaboration par Apple et Google, désormais largement utilisé pour les outils de notification d’exposition dans le monde entier. Environ la moitié des États ont lancé de tels outils, et presque tous utilisent la technologie Apple-Google.

Les utilisateurs d’iPhone activent le système en appuyant sur un bouton dans leurs paramètres, “Activer les notifications d’exposition”, et les utilisateurs d’Android téléchargent une application. L’outil fonctionne en échangeant des codes anonymes aléatoires via Bluetooth entre des téléphones proches les uns des autres. Les codes temporaires ne contiennent aucune information de localisation et aucune information personnelle.

« Cela fonctionne simplement en arrière-plan. Aucune nouvelle n’est une bonne nouvelle », a déclaré Karras. Les utilisateurs qui reçoivent un avis de test COVID positif peuvent alerter les autres en appuyant sur un lien, libérant leurs codes pour qu’ils soient mis en correspondance avec d’autres utilisateurs de WA Notify qui peuvent avoir été à proximité pendant 15 minutes ou plus. “Il comprend à quelle distance vous étiez de la personne, mais il ne garde jamais la trace de l’endroit où cet événement de proximité s’est produit”, a déclaré Karras.

L’outil est destiné à augmenter la recherche des contacts conventionnels et est potentiellement meilleur pour identifier les personnes inconnues de la personne infectée, comme ce fan à proximité lors du match des Mariners. Alors que de plus en plus de personnes se font vacciner et que les cas diminuent, « la notification d’exposition peut maintenant nous aider à trouver cette aiguille dans une botte de foin », a déclaré Scott Becker, directeur exécutif de l’Association des laboratoires de santé publique à but non lucratif, qui exploite un serveur qui aide à faire correspondre les codes publiés.

Comment activer WA Notify. (WA Department of Health Image)

La nouvelle étude, publiée sous forme de prépublication et non encore évaluée par des pairs, a adapté une approche publiée dans la revue scientifique internationale Nature par des chercheurs de l’Université d’Oxford et leurs collègues. Cette étude a conclu qu’un outil similaire au Royaume-Uni a évité des centaines de milliers d’infections.

“La méthodologie est solide”, a déclaré Becker à propos de la nouvelle recherche.

Les chercheurs de Washington ont extrait des données de diverses sources, y compris des ensembles de données anonymes et agrégées du nombre de notifications générées et ouvertes. La période d’étude, du 30 novembre 2020 au 31 mars 2021, a coïncidé avec près de 200 000 cas signalés et près de 2 500 décès, au cours de la phase la plus grave de la pandémie.

Ils ont constaté que 10 084 utilisateurs ont signalé de manière anonyme leur diagnostic COVID-19, générant environ 3,4 notifications d’exposition par utilisateur infecté, dépassant les 2,7 notifications générées en moyenne par le programme conventionnel de recherche des contacts de l’État.

Pour estimer le nombre d’infections et de décès évités, les chercheurs ont évalué des paramètres tels que la probabilité qu’un contact notifié soit infecté, qu’ils ont fixé à 12,085% pour leur modèle.

Les outils de notification d’exposition « doivent être compris comme faisant partie d’un outil de santé publique », a déclaré Susan Landau, professeur d’informatique à l’Université Tufts qui dirige un programme de cybersécurité et de politique publique. Landau a écrit sur ces outils, louant la confidentialité du système Apple-Google, mais soulevant également des questions sur leur adoption dans les communautés fortement touchées par COVID-19, souvent à faible revenu et avec un pourcentage élevé d’individus noirs et hispaniques.

Ces communautés peuvent recevoir des notifications plus fréquentes, mais les gens peuvent être moins en mesure d’agir en réponse, par exemple en s’absentant de leur lieu de travail. Et certains peuvent travailler à proximité des autres mais portent un masque de protection, a-t-elle noté.

« Qui utilise les applications ? » a demandé Landau dans un e-mail à .. « Le résultat de leur utilisation est-il une augmentation des tests et des ressources médicales pour une communauté déjà bien desservie ? »

De telles données sont difficiles à recueillir, en partie à cause de l’anonymat du système, note un rapport distinct examinant le développement et la mise en œuvre de WA Notify, publié dans le Online Journal of Public Health Informatics. Le déploiement de l’outil a été associé à une campagne de relations publiques en cours après des tests pilotes approfondis, ce qui a peut-être contribué à son adoption à l’un des taux les plus élevés de tous les États. Plus il y a de personnes qui utilisent de tels outils, plus ils sont efficaces.

« Maintenant que nous disposons d’une base de preuves indiquant que cela fait une différence, je pense que la santé publique ne peut pas ignorer cet outil en tant qu’outil », a déclaré Karras. « Plus important encore, le public doit le garder sur son téléphone pour que cela fonctionne. »

Note de la rédaction : les chercheurs ont mis à jour leur étude depuis qu’ils l’ont téléchargée pour la première fois sur le serveur de préimpression medRxiv, et s’attendent à ce que le serveur publie bientôt un article avec des données mises à jour, estimant de 40 à 115 vies sauvées. Les résultats initiaux estimaient les vies sauvées entre 30 et 120.