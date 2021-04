L’application “ Dropover ” permet une nouvelle expérience de glisser-déposer sur votre Mac

L’une des actions que je fais à plusieurs reprises sur mon Mac est le glisser-déposer, soit pour déplacer des fichiers d’un dossier à un autre, soit pour les télécharger sur un site Web ou une application. Bien que je n’ai jamais eu de problèmes avec le fonctionnement du glisser-déposer sur Mac, j’ai récemment découvert une application appelée Dropover qui améliore considérablement l’expérience de cette action.

L’action native de glisser-déposer du système fonctionne de manière simple: vous sélectionnez les fichiers que vous voulez dans un dossier spécifique ou sur votre bureau, puis faites-les glisser n’importe où ailleurs. Mais il y a certaines limites à cela, à savoir le fait que vous ne pouvez pas sélectionner des fichiers dans différents dossiers pour les déplacer ensemble, ou même sélectionner des fichiers tous à la fois et les distribuer à différents endroits.

Dropover, cependant, vous permet de faire exactement cela. Avec l’application ouverte, vous pouvez appeler la fenêtre Dropover en cliquant sur l’icône dans la barre de menus, en utilisant un raccourci clavier ou même en secouant le curseur de la souris lorsque vous avez sélectionné des fichiers. Au lieu de faire glisser le contenu vers un autre dossier, vous pouvez le faire glisser et le déposer dans Dropover.

Tout ce que vous faites glisser vers Dropover y reste jusqu’à ce que vous décidiez quoi faire avec ces fichiers. De cette façon, l’utilisateur peut facilement sélectionner des fichiers dans plusieurs dossiers, les conserver dans Dropover, puis les déplacer ensemble vers un autre emplacement. Si vous ne souhaitez plus déplacer vos fichiers, fermez simplement la fenêtre Dropover et tout restera au même endroit.

Les utilisateurs peuvent également interagir individuellement avec chaque fichier dans la fenêtre Dropover. Cela vous permet de déplacer uniquement certains des fichiers sélectionnés vers un autre emplacement ou de supprimer un élément de l’étagère. En plus d’offrir une extension de partage qui fonctionne avec des applications tierces, Dropover peut être intégré à iCloud, Dropbox et d’autres services cloud pour un partage de fichiers facile, y compris son propre service appelé «Dropover Cloud».

Dropover est disponible gratuitement sur l’App Store et vous pouvez l’utiliser sans limitation pendant 14 jours. La version complète de l’application est disponible via un achat unique de 4,99 $ dans l’application. En savoir plus sur l’application sur son site officiel.

