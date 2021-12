L’application Early Learn de Disney BYJU rejoint Neeraj Chopra en tant qu’ambassadrice de la marque

Le partenariat est de deux ans, a déclaré JSW Sports dans un communiqué

L’application Early Learn de Disney BYJU a signé le médaillé d’or olympique Neeraj Chopra, représenté par JSW Sports, en tant qu’ambassadeur de la marque. Le partenariat est de deux ans, a déclaré JSW Sports dans un communiqué. Dans le cadre de ce partenariat, Chopra incitera les jeunes apprenants de BYJU à apprendre de manière plus créative et interactive et les aidera à comprendre l’importance du sport dans leur vie.

« Bien que beaucoup de choses aient été écrites et dites sur l’exploit historique de Neeraj à Tokyo, l’histoire derrière la façon dont il y est arrivé est vraiment inspirante, faisant de lui un excellent modèle pour les jeunes. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Neeraj pour identifier des associations de marques significatives, et ce partenariat avait beaucoup de sens car il a toujours voulu travailler avec des enfants », a déclaré Mustafa Ghouse, PDG de JSW Sports.

Chopra a signé des associations à long terme avec plus de 10 grandes marques depuis les Jeux Olympiques. De plus, Chopra est devenu l’une des célébrités du sport indiennes les plus suivies et les plus engagées sur les réseaux sociaux depuis sa victoire aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, a déclaré JSW Sports dans un communiqué. Il est également devenu la troisième personnalité sportive la plus recherchée en 2021, ajoute le communiqué.

«Je suis ravi de pouvoir aider à rendre l’apprentissage amusant, engageant et efficace pour les jeunes esprits avec l’application Early Learn de Disney BYJU. En tant que sportif, il n’y a rien de plus encourageant que de voir les enfants apprendre dès leur plus jeune âge tout en ayant la chance de leur inculquer les bonnes valeurs. Dans le sport ou dans la vie, l’apprentissage et l’entraînement vont de pair et j’espère pouvoir travailler avec ces enfants pour les impliquer et les impliquer davantage dans le processus d’apprentissage », a déclaré Chopra.

