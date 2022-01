L’application et la plate-forme de maison intelligente Razer sont en route

TL;DR

Razer devient une plateforme de maison intelligente avec une application mobile et des partenariats. L’application devrait être lancée au premier semestre 2022 et se concentrer sur l’éclairage. Razer a déjà des partenaires tels que Nanoleaf et Lifx à bord.

Alors que Razer est assez fermement lié au jeu sur PC pour la plupart des gens, la société essaie parfois d’étendre son attrait à l’univers technologique plus large. Ses véritables écouteurs sans fil sont considérés comme un achat décent, par exemple.

Sa dernière ouverture, cependant, consiste à établir une plate-forme de maison intelligente Razer. Cela comprend des partenariats et une application mobile pour un contrôle central.

L’application pour maison intelligente Razer offrira aux utilisateurs une « suite d’effets d’éclairage » et la possibilité de « créer un environnement immersif qui réagit avec tous leurs divertissements à domicile », selon les propres mots de l’entreprise. Ceci est similaire à sa technologie Chroma RGB existante, qui peut refléter la musique, la vidéo et les jeux via une application de bureau. L’application pour la maison intelligente, cependant, ira encore plus loin en s’éloignant des PC et en unifiant le contrôle d’une suite complète d’accessoires pour la maison intelligente.

C’est du moins le plan, car Razer n’a pas dit quels types d’accessoires il prendra en charge au-delà de l’éclairage. Malheureusement, il peut être difficile pour les fournisseurs d’ajouter la compatibilité Razer en plus d’Amazon Alexa, de Google Assistant et/ou d’Apple HomeKit.

Il a néanmoins lancé le programme Razer Chroma Smart Home pour renforcer la compatibilité. Deux de ses partenaires initiaux – Nanoleaf et Lifx – sont des entités bien connues dans le domaine de l’éclairage intelligent.

L’application pour maison intelligente Razer devrait être lancée au cours du premier semestre 2022. La société n’a pas précisé quelles plates-formes elle prendra en charge, mais elle sera vraisemblablement disponible pour Android et iOS.

