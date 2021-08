L’application Facebook obtient un menu de paramètres repensé avec des options simplifiées

Facebook a annoncé mercredi une nouvelle mise à jour du menu des paramètres de son application mobile, qui arrivera plus tard cette semaine pour les utilisateurs. La société permet désormais aux utilisateurs de trouver et de modifier plus facilement la confidentialité et d’autres paramètres avec des options simplifiées.

Selon Facebook dans un article de blog, le nouveau menu des paramètres a été repensé pour rendre les choses plus simples et plus faciles à trouver. Bien que les paramètres de Facebook soient actuellement répartis sur plusieurs sections, ils seront désormais disponibles dans moins de catégories pour les utilisateurs de Facebook sur les plateformes mobiles.

Qu’il s’agisse de gérer les publicités que les gens voient, d’ajuster les paramètres de partage ou de créer une audience pour les publications, les gens ne devraient pas avoir à trop réfléchir pour savoir par où commencer. C’est pourquoi nous avons réduit le nombre de catégories et les avons renommées pour qu’elles correspondent plus étroitement aux modèles mentaux des personnes.

Désormais, l’application proposera six catégories principales de paramètres, à savoir : compte, préférences, public et visibilité, autorisations, vos informations et normes de la communauté et politiques légales. La société ajoute également un autre raccourci vers Privacy Checkup en haut de la page Paramètres, afin que les utilisateurs puissent facilement voir et modifier leurs préférences de confidentialité.

Comme l’a noté TechCrunch, la dernière fois que Facebook a repensé son menu de réglages, c’était en 2018, lorsque la société a centralisé la plupart des options sur une seule page. Il semble maintenant que l’entreprise ramène le menu des paramètres à une conception plus décentralisée “pour correspondre plus étroitement aux modèles mentaux des gens”.

Ces mises à jour seront déployées le 4 août pour les utilisateurs de Facebook sur iOS, Android et le site Web mobile.

