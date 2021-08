L’application Find My d’Apple conduit la police à arrêter un suspect après avoir recherché un iPhone perdu

in

L’application Find My d’Apple est l’une des fonctionnalités clés des appareils comme l’iPhone et l’iPad, car elle permet aux utilisateurs de les suivre même hors ligne. Cette fois, cependant, l’application a aidé la police du Colorado à trouver et à arrêter un homme après qu’un adjoint ait « accidentellement » laissé tomber son téléphone sur le camion du suspect.

Tel que rapporté par l’affilié de Denver NBC 9News (via Gizmodo), l’adjoint Travis Peck était sur le point d’arrêter Steven Sandoval, qui était recherché pour évasion après ne pas avoir comparu devant le tribunal. Cependant, Sandoval a réussi à échapper à la police avec son camion en traversant une clôture de sécurité.

Bien que cela puisse entraîner une poursuite difficile, l’application Find My d’Apple a fini par rendre tout plus facile. L’adjoint Peck s’est rapidement rendu compte qu’il avait perdu son iPhone en s’approchant de Sandoval, alors qu’il plaçait le téléphone sur le rail du camion pour attraper ses menottes avant que le suspect ne s’enfuie.

“Peu de temps après”, lit-on, “le député s’est rendu compte que son téléphone portable avait disparu. Considérant qu’il s’agit de la propriété du comté, le député a estimé qu’il était important de localiser le téléphone le plus rapidement possible. Il a utilisé son téléphone portable personnel pour appeler un autre adjoint afin qu’il le trouve à l’aide de l’application « Find My iPhone ».

La police a ensuite réussi à arrêter Sandoval après l’avoir suivi pendant environ une heure. Alors que l’histoire a eu une fin heureuse pour la police, elle a soulevé des inquiétudes liées aux protections contre les fouilles illégales garanties par le quatrième amendement. C’est parce que la police ne peut pas utiliser le GPS pour suivre une personne, mais l’adjoint Peck assure que le fait que son téléphone soit tombé dans le camion du suspect était un accident.

Orin Kerr, professeur de droit à l’Université de Californie à Berkeley, a déclaré dans un e-mail que si le téléphone avait effectivement été laissé par accident, la coïncidence pourrait protéger les députés d’une contestation du quatrième amendement. « Si les faits sont tels qu’ils sont énoncés, je doute qu’il y ait eu une violation constitutionnelle », a écrit Kerr. “Premièrement, si nous acceptons comme vrai que le téléphone a été accidentellement tombé dans la voiture, la chute ne serait pas une recherche du quatrième amendement car il n’y avait aucune intention d’obtenir des informations, ce qui était requis par l’affaire Jones.”

Plus tard cette année, Apple permettra enfin aux utilisateurs de suivre leurs appareils iOS même lorsqu’ils sont éteints. Cette fonctionnalité fait partie d’iOS 15, qui sortira cet automne pour tous les utilisateurs. Cependant, tous les modèles d’iPhone et d’iPad ne seront pas compatibles avec cette fonctionnalité – et vous pouvez consulter la liste complète des appareils ici.

