L’application Find My d’Apple ne fonctionne pas pour certains utilisateurs

L’application Find My d’Apple semble être confrontée à une panne continue de ses services, comme l’a confirmé la société elle-même sur sa page Web System Status. Find My app est partiellement ou complètement hors ligne pour certains utilisateurs ce samedi.

Apple dit que “les utilisateurs peuvent ne pas être en mesure d’utiliser” l’application Find My pour le moment. Selon l’entreprise, la panne a commencé à 12 h 30 PT et est toujours en cours. . a pu confirmer que l’application Find My ne fonctionne en fait pas pour le moment, car elle affiche un message indiquant «Impossible de se connecter au serveur. Veuillez réessayer plus tard.”

L’application Find My d’Apple est utilisée pour localiser les iPhone, iPad, Mac et autres appareils Apple perdus ou volés. L’application est également nécessaire pour suivre AirTag et d’autres accessoires compatibles avec le réseau Find My.

Malheureusement, Apple ne dit pas quand le problème devrait être résolu. La panne de l’application Find My d’aujourd’hui fait suite à une panne des services Apple Card vendredi, qui a empêché les utilisateurs de payer et de gérer leur Apple Card.

