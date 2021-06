L’application FOX NOW n’est plus disponible sur l’Apple TV de troisième génération

in

L’Apple TV de troisième génération vient de perdre une autre application avec FOX NOW abandonnant la prise en charge du décodeur. Seulement cette année, les applications YouTube, CBS All Access et MLB ont supprimé leurs applications de ce modèle Apple TV.

Comme repéré par Appleosophy, FOX NOW a annoncé en mai qu’il abandonnerait la prise en charge de l’Apple TV de troisième génération le 17 juin. Le jour est venu et même l’application n’est plus prise en charge et elle a également été supprimée de l’écran d’accueil d’Apple TV. .

Avec FOX NOW, les utilisateurs peuvent regarder du contenu de FOX en direct et à la demande, y compris des émissions de télévision, des jeux de sport, les dernières nouvelles, des animations, etc.

Pour l’instant, l’application nécessite iOS 12 ou version ultérieure ou tvOS 13 ou version ultérieure, ce qui signifie que seuls les modèles Apple TV de quatrième génération ou plus récents sont pris en charge par l’application.

Pour ceux qui possèdent encore une Apple TV de troisième génération et ne prévoient pas de la mettre à niveau, il existe toujours une solution de contournement. Il est possible de diffuser du contenu AirPlay depuis l’iPhone ou l’iPad vers le décodeur, ce qui signifie que vous pouvez toujours regarder le contenu FOX NOW ou tout autre flux que vous aimez.

Pour regarder Paramount+, par exemple, qui n’est pas disponible sur l’Apple TV de troisième génération, vous pouvez vous abonner à la chaîne sur l’application TV sur votre iPhone, puis la trouver sur l’application TV sur l’ancienne Apple TV, comme vous pouvez en savoir plus ici.

Avec l’Apple TV de troisième génération qui en est à sa 9e année de lancement, ce n’est qu’une question de temps car elle perd de plus en plus d’applications disponibles.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :