L’application Google Arts & Culture associe votre animal de compagnie à des œuvres d’art du musée

Google a récemment mis à jour sa fonctionnalité Arts & Culture avec une nouvelle fonctionnalité spécialement conçue pour les amoureux des animaux, baptisée Pet Portraits, qui prend une image de votre stylo et l’associe à une œuvre d’art.

La dernière mise à jour, qui a commencé à être déployée sur certains des meilleurs téléphones Android cette semaine, s’ouvre directement sur le nouveau mode Portraits d’animaux lors de la sélection de l’icône de l’appareil photo. Lorsque vous sélectionnez « Prendre une photo », vous pouvez soit prendre une photo de votre animal de compagnie avec le viseur, soit en télécharger une à l’aide de la galerie de votre téléphone.

La fonctionnalité analysera l’image, la comparera et la comparera à diverses œuvres d’art du musée, répertoriées en fonction du pourcentage de ressemblance. À partir de là, vous pouvez soit reprendre, enregistrer ou partager l’image. Vous pouvez même entrer un diaporama pour afficher toutes les différentes œuvres ou sélectionner une œuvre pour afficher l’image complète ainsi que l’artiste et le musée dans lesquels elle est présentée.

Si cela vous semble familier, c’est parce que Pet Portraits rappelle la fonction Art Selfie de Google qui est devenue virale il y a quelques années. Cette fonctionnalité est toujours présente et est accessible depuis la nouvelle disposition du carrousel dans la caméra Arts & Culture qui remplace l’ancienne vue en liste.

Google veille à informer l’utilisateur avant utilisation que les images ne sont traitées que sur l’appareil et ne sont pas envoyées aux serveurs. De plus, les images ne sont visibles que par vous, sauf si vous choisissez de les partager.

La fonctionnalité semble faire partie de la version 9.0.27 de l’application, qui n’a peut-être pas encore été déployée sur tous les appareils (certains de nos appareils comme le LG Wing l’ont, d’autres pas).

