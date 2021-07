L’application Google divulguée veut aider les gens à gérer leurs dossiers médicaux personnels

Crédit : C. Scott Brown / Android Authority Des captures d’écran divulguées suggèrent que Google travaille sur une nouvelle application de santé autonome. Google Health aiderait les utilisateurs à rassembler et à stocker les dossiers médicaux. L’application est actuellement en cours de test en fonction de la fuite, mais il n’est pas clair si elle verra un lancement plus large à l’avenir.

Selon une nouvelle fuite, Google travaille sur une nouvelle application qui est censée aider les utilisateurs à rassembler et à stocker des dossiers médicaux. L’application, appelée Google Health, veut donner aux utilisateurs une « vue unifiée » de leur santé.

La fuite provient du pronostiqueur Ishan Agarwal et 91Mobiles et consiste en un duo de captures d’écran. À en juger par ces écrans, Google Health permettra actuellement aux utilisateurs d’intégrer leurs dossiers médicaux à partir de «visites chez le médecin, de laboratoires, etc.». L’application contient également des onglets pour les contacts et le partage. Vraisemblablement, ce dernier permettra aux utilisateurs de partager des détails spécifiques avec leur famille proche et leurs amis ou des professionnels de la santé.

Notamment, Google Health ne semble pas remplacer Google Fit, l’application de santé actuelle de l’entreprise. Les fonctionnalités des deux applications ne se chevauchent apparemment pas du tout. Bien qu’il soit toujours possible que les applications soient fusionnées, il est logique que les deux plates-formes fonctionnent à l’unisson. Cela pourrait donner aux utilisateurs des deux plates-formes un aperçu complet et holistique de leur état de santé.

Néanmoins, malgré les avantages potentiels, certains utilisateurs sont probablement réticents à partager leurs données médicales avec Google.

Google n’a-t-il pas fait tout cela auparavant ?

Hé bien oui. La société a fermé sa précédente plate-forme de dossiers de santé personnels il y a près de dix ans après son lancement en 2008. Également appelée Santé, la raison a été largement attribuée à des problèmes de mise à l’échelle.

En 2018, Google a rallumé son unité Santé. Alors que la pandémie se poursuit sans relâche, il semble que le moment soit venu pour Google de lancer également une nouvelle plate-forme de dossiers de santé. Les nouvelles captures d’écran de l’application sont apparemment parmi les premiers fruits axés sur le consommateur de ce dernier effort.

91Mobiles, citant Agarwal, suggère que l’application est toujours dans sa phase de test, et rien n’indique qu’elle sera lancée en tant qu’application stable. Mais et si Google le rendait officiel ? L’utiliseriez-vous ? Assurez-vous de voter dans notre sondage ci-dessus.