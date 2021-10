L’application Google Home obtient de nouveaux paramètres de cadre photo et une option d’affichage Weather Frog possible

Google Home, l’application associée aux produits de maison intelligente de Google, change la façon dont les utilisateurs interagissent avec les photos sur l’application et sur les appareils Nest Hub. 9to5Google a d’abord remarqué les changements, qui incluent un menu de paramètres de cadre photo remanié.

Désormais, lorsque vous utilisez Google Home pour modifier l’album affiché pendant que votre Nest Hub est inactif, vous verrez une interface utilisateur de style carrousel qui vous donne la possibilité de choisir parmi des groupes de photos organisés, classés comme « Sélectionnez la famille et les amis ». « Faits saillants récents » et « Favoris », rapporte 9to5Google. Faites défiler après cela et vous pourrez voir tous les albums que vous avez créés.

Une fenêtre d’aperçu apparaît en bas de la page, et vous pouvez faire défiler le carrousel d’aperçu pour voir à quoi ressembleront vos photos lorsqu’elles seront affichées sur votre Nest Hub. 9to5Google note également que l’heure et la météo sont affichées dans le coin inférieur gauche de la fenêtre d’aperçu sur iOS, mais que seule la photo apparaît sur Android.

En plus des nouveaux paramètres du cadre photo, 9to5Google rapporte également que le Nest Hub pourrait recevoir une nouvelle option de cadran d’horloge qui inclut le bien-aimé Weather Frog. Également connu sous le nom de Froggy, le personnage est d’abord disponible sur le Nest Hub en tant qu’option d’affichage indiquant l’heure, ainsi qu’une représentation animée des conditions météorologiques actuelles.

9to5Google a découvert qu’il existe une nouvelle option dans le menu Cadre photo, appelée Google Weather Frog, et sa description sur l’application implique que vous pourrez afficher Froggy à côté des conditions météorologiques et de vos photos. La fonctionnalité semble être inachevée, il reste donc difficile de savoir comment Froggy pourrait interagir avec vos photos une fois qu’elles seront officiellement publiées.