L’application Google Home obtient la télécommande Android TV sur Android, iOS

Quelques mois après sa révélation à Google I/O 2021, Google a commencé à déployer sa nouvelle télécommande Android TV dans l’application Google TV le mois dernier. Maintenant, la société confirme son intention d’apporter la même fonctionnalité à l’application Google Home sur les appareils Android et iOS.

Dans un article publié aujourd’hui par la communauté, Google a confirmé son intention d’ajouter une télécommande pour les appareils Google TV et Android TV à l’application Home. Cela vivrait à côté de l’option dans l’application Google TV.

Surtout, cette extension profite plus aux utilisateurs iOS qu’aux utilisateurs Android. Comme annoncé précédemment, la télécommande Android TV/Google TV dans l’application Google Home prendra en charge iOS, donnant aux propriétaires d’iPhone/iPad la possibilité de contrôler des appareils tels que le Chromecast avec Google TV, Nvidia Shield et les téléviseurs de Sony et TCL avec leur mobile dispositifs.

Malheureusement, Google n’a pas défini de calendrier pour ce déploiement sur Android ou iOS.

Nous avons repéré des traces de cette fonctionnalité dans un récent démontage de l’application Google Home pour Android, laissant entendre qu’elle pourrait arriver plus tôt que tard. Google a en outre confirmé à 9to5Google que la télécommande de l’application Home n’agirait pas comme un simple raccourci vers la même fonction dans l’application Google TV, ce qui est une excellente nouvelle pour ceux qui se trouvent dans les pays où l’application Google TV n’est pas prise en charge.

