L’application Google n’arrête pas de planter sur Android et de supprimer d’autres applications – voici comment y remédier – .

Nous vous demandons toujours d’installer les dernières mises à jour du système d’exploitation et des applications sur iPhone et Android pour profiter des dernières fonctionnalités et vous assurer d’avoir accès aux dernières mises à niveau de sécurité et corrections de bugs. Mais de temps en temps, une mise à jour d’application peut faire des ravages sur les appareils, comme cela s’est produit il y a quelques mois lorsqu’une mise à jour Android System Webview a fait planter toutes sortes d’applications Google sur les téléphones Android. C’est le cas rare où nous déconseillons la mise à jour de l’application. C’est maintenant que nous vous disons de ne pas mettre à jour l’application Google sur votre appareil Android vers la version 12.23.16.23, car elle contient un bogue qui entraîne des plantages d’applications similaires. Ce n’est pas seulement l’application Google qui va planter, mais aussi d’autres applications Google qui y sont directement connectées, y compris Google Assistant, Lens, Podcasts et le flux Discover sur l’écran d’accueil. Plusieurs appareils sont concernés, notamment les téléphones Pixel, Samsung et Motorola.

Si vous avez déjà installé la mise à jour buggy, il existe plusieurs façons de résoudre le problème et d’empêcher les applications de se bloquer.

Le moyen le plus simple de régler le problème jusqu’à ce que Google le résolve est de cesser d’utiliser l’une des applications qui se bloquent. Cela pourrait temporairement paralyser votre expérience, mais Google publiera probablement un correctif permanent qui garantira que l’application Google fonctionnera comme prévu. Cela corrigera toutes les applications Google qui y sont liées.

Le bogue de l’application Google peut avoir un impact sur le fonctionnement d’Android Auto et vous empêchera d’utiliser des commandes vocales pour lancer l’assistant. Si vous devez résoudre ces problèmes avant que Google ne publie une nouvelle mise à jour de l’application Google, vous pouvez procéder de deux manières.

Comme l’explique 9to5Google, le plus simple est de passer à la version bêta de l’application Google 12.24. L’application Google 12.23 a été lancée le 21 juin, la version bêta 12.24 étant sortie il y a quelques heures.

Vous devrez vous diriger vers ce lien pour devenir un testeur d’applications Google pour installer la version bêta 12.24. Une fois cela fait, les applications Google impactées cesseront de planter.

La deuxième option consiste à accéder à l’application Paramètres de votre téléphone pour désinstaller les mises à jour de l’application Google. Cela garantirait que vous restiez sur une version stable de l’application plutôt que d’installer une version bêta. Cependant, vous ne pouvez pas annuler la mise à jour vers la version antérieure à 12.23. Vous reviendrez à l’appli Google fournie avec votre appareil.

Si vous choisissez la deuxième option, vous devez savoir qu’il y a quelques effets secondaires. Vous devrez à nouveau configurer Google Assistant sur votre téléphone et retélécharger les épisodes de Podcasts. De plus, une fois la rétrogradation terminée, vous devrez vous assurer de ne plus effectuer la mise à jour vers la version 12.23, ce qui vous ramènerait simplement à la version buggée de l’application Google.