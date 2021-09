L’application Google Phone est la prochaine en ligne pour une refonte de Material You

Google a mis à jour tellement de ses applications pour s’adapter aux directives de Material You qu’il devient difficile de suivre. Alors que Contacts a fait peau neuve il y a quelques semaines, son application de numérotation correspondante n’avait pas encore reçu la même attention. Avec la sortie d’une nouvelle version bêta, cela change enfin.

Phone by Google version 70 vient d’être déposé sur le Play Store pour les bêta-testeurs, et sur certains appareils sélectionnés exécutant Android 12, il inclut un nouveau look pour correspondre à toutes vos autres applications Material You déjà mises à jour (via 9to5Google). Le bouton d’action flottant est maintenant un squircle (oui, malheureusement, c’est le mot), comme nous l’avons vu dans la mise à jour Contacts en juillet. Les couleurs de l’application correspondent désormais à votre fond d’écran, réduisant ainsi la quantité d’espace blanc dans l’application. Pendant ce temps, le bouton d’appel du composeur correspond désormais aux autres FAB, remplaçant le bouton en forme de pilule de la conception précédente.

Contrairement à certains des autres changements de Material You que nous avons vus, celui-ci est assez mineur. Étant donné qu’il s’agit toujours d’une version bêta, nous pouvons constater des modifications supplémentaires avant que l’application n’atteigne tous les utilisateurs. De même, les captures d’écran de 9to5Google présentent de légères différences par rapport aux nôtres. Google peut donc tester plusieurs options de conception avant de s’engager dans un changement final.

Ce nouveau look semble lié à une mise à jour côté serveur, mais si vous voulez tenter votre chance, assurez-vous d’exécuter la dernière version bêta d’APK Mirror.