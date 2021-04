L’application Google Play Films et TV doit être supprimée des téléviseurs intelligents, mais ne vous inquiétez pas

Google est en train de tuer une autre application. Après que Play Music & TV ait été renommé sur les meilleurs téléphones Android l’année dernière en Google TV, la société a décidé de mettre fin au support de l’application Play Music & TV sur certaines plates-formes de télévision intelligente. Le changement a été annoncé sur la page d’assistance de Google Play:

À partir du 15/06/2021, l’application Google Play Films et TV ne sera plus disponible sur les téléviseurs intelligents Roku, Samsung, LG et Vizio. L’application YouTube sera votre nouvelle maison pour les films et les émissions. Connectez-vous simplement avec votre compte Google dans l’application YouTube dès aujourd’hui, vous aurez accès à tous vos achats passés et pourrez parcourir, acheter et louer du nouveau contenu.

Tout comme avec Google Play Music, YouTube remplacera efficacement l’application dans ce qui semble être une tentative de déplacer / renommer davantage les produits de divertissement de la société du surnom de «Google Play». Fait intéressant, le changement de marque n’a pas encore été attribué à certains appareils sur lesquels l’application sera toujours disponible, tels que les iPhones, les Apple TV et les meilleurs téléviseurs Android comme la série HiSense H9G Quantum, bien que cela pourrait très bien changer dans un proche avenir.

Après le 15 juin, les utilisateurs devront accéder au contenu qu’ils ont acheté via la section “Vos films et émissions” sur YouTube. Il convient de noter que votre liste de surveillance ne sera pas disponible sur YouTube et que l’accès au contenu de Movies Anywhere sera utilisé via YouTube, selon ce que Google a déclaré à The Verge.

Il semble que Google envoie un e-mail à certains utilisateurs et offre un crédit aux personnes concernées par le changement, qui peut être utilisé pour un prochain achat de film ou de télévision sur YouTube.