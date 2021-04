L’application Google WiFi est en cours de fermeture pour déplacer les utilisateurs vers Google Home

Des mesures sont enfin prises pour migrer tous les utilisateurs de Google WiFi vers Google Home. Dans un e-mail envoyé aux utilisateurs de Google WiFi (via SlashGear), la société informe qu’elle va désactiver l’ancienne application utilisée pour contrôler et surveiller les réseaux WiFi de Google le mois prochain. Les utilisateurs sont donc encouragés à migrer leurs réseaux vers l’application Google Home, à l’instar des propriétaires de Nest Wifi.

La société déclare que cette décision apportera des avantages supplémentaires aux clients Google WiFi, avec la possibilité de prioriser automatiquement la bande passante pour certaines fonctions:

Au cours de l’année écoulée, nous nous sommes concentrés sur la réponse aux demandes réelles des clients en matière de Wi-Fi à domicile. Lorsque vous migrez, vous bénéficierez de fonctionnalités telles que la visioconférence améliorée sur Google Meet et Zoom. De meilleures informations sur votre réseau, qu’il s’agisse d’une notification lorsqu’un nouvel appareil rejoint votre réseau ou d’informations détaillées pour le dépannage d’une connexion Internet lente / mauvaise.

Le changement n’est guère inattendu. Nest WiFi a été lancé en 2019 pour remplacer plus ou moins Google WiFi et est depuis devenu l’un des meilleurs routeurs WiFi maillé. Les propriétaires du nouveau système maillé configurent leurs réseaux à l’aide de l’application Google Home au lieu d’utiliser l’ancienne application WiFi. Depuis lors, Google exécute essentiellement deux applications simultanément pour ses utilisateurs WiFi, ce que la société qu’il sait faire de temps en temps lorsqu’elle déploie un nouveau service pour remplacer un ancien. Après l’arrêt du 25 mai, les utilisateurs de Google WiFi ne peuvent voir que l’état du réseau et les appareils connectés.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Google inclut des étapes pour migrer le réseau vers l’application Google Home, mais il est important de garder à l’esprit que les appareils WiFi devront être renommés et que les privilèges d’administrateur seront réinitialisés, vous devrez donc les rajouter.