L’application HBO Max propose désormais des épisodes gratuits de ses meilleures émissions de télévision avant de vous abonner

L’application HBO Max permet désormais aux téléspectateurs curieux de consulter les premiers épisodes de certaines de ses meilleures émissions avant de s’abonner sur tous les appareils – et vous n’avez même pas besoin de vous inscrire pour un essai pour les regarder. Les épisodes inclus proviennent d’émissions du vaste catalogue du service, et pas seulement de HBO lui-même – Game of Thrones, Euphoria et l’excellent Perry Mason sont représentés, mais aussi les originaux de HBO Max comme Titans et The Flight Attendant.

13 épisodes sont inclus au lancement, avec Batwoman, Harley Quinn, Lovecraft Country, Love Life, Raised By Wolves, Veneno, Warrior et Doom Patrol constituant les autres samplers d’un épisode. Au fil du temps, le streamer entrera et sortira différents épisodes de sa gamme d’échantillonneurs gratuits.

Étant donné que HBO Max coûte 14,99 $ sans publicité ou 9,99 $ avec des publicités, c’est un bon point de départ. Cela s’appuie sur l’offre play.hbomax.com existante, où vous n’avez pas besoin de vous inscrire sous quelque forme que ce soit pour profiter des épisodes gratuits dans votre navigateur. En juillet, HBO Max a dévoilé une initiative similaire pour les utilisateurs de Snapchat, où une sélection limitée d’épisodes gratuits a été mise à disposition pour regarder dans le cadre d’une expérience de visionnage partagée Snap Mini.

Ceux qui utilisent l’application peuvent désormais parcourir toute la bibliothèque HBO Max sans s’inscrire, dit le streamer, avec une signalisation claire autour du contenu gratuit et de celui qui nécessite un abonnement.

Analyse : C’est un bon choix pour HBO Max en particulier

HBO Max a des tonnes de choses à faire en tant que streamer, mais il est assez difficile de lui donner un argumentaire d’une ligne – oui, c’est HBO, plus un tas d’autres trucs. Mais la variété de tout ce qu’il fabrique est clairement créée en pensant à Netflix en tant que concurrent. C’est pourquoi il produit tout, des drames pour adolescents comme Gossip Girl à la télévision plus axée sur la réalité, ce qui est bien en dehors du drame et de la comédie pour adultes que vous attendez généralement du label HBO.

Le service a une grande base d’utilisateurs à 47 millions d’abonnés américains – c’est le nombre publié en juillet. Au dernier décompte, Netflix compte 73,95 millions d’abonnés aux États-Unis. Cela fait encore beaucoup de monde pour qui jouer, et alors que la lutte pour le streaming de dollars se poursuit, il est judicieux de laisser les gens goûter à une large gamme de cette bibliothèque HBO Max. Cela informera peut-être les utilisateurs de Netflix sur ce qu’ils pourraient manquer.

En fin de compte, juste à travers la profondeur de sa bibliothèque, HBO Max est définitivement un concurrent sérieux de Netflix – certainement en ce qui concerne les émissions de télévision. Cela aide juste à raconter cette histoire.

