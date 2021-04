L’application Hotline de Facebook combine Clubhouse et Instagram Live

Facebook a lancé des tests bêta publics d’une nouvelle application de questions-réponses appelée Hotline, comme l’a rapporté TechCrunch. Hotline est un mashup de Clubhouse et d’Instagram Live.

L’application Web permet aux créateurs de parler à un public qui peut ensuite poser des questions par texte ou audio. Contrairement au Clubhouse, l’hôte peut supprimer les questions inappropriées de la file d’attente ou retirer des personnes de leur session Hotline.

Pour les tests initiaux, TechCrunch déclare: «Les employés de Facebook modéreront les événements et supprimeront toute personne qui enfreint les normes de la communauté, les conditions d’utilisation, la politique de données de Facebook ou les conditions supplémentaires de l’équipe NPE.»

Facebook travaille sur ce projet depuis au moins février. En mars, . a rendu compte de la nouvelle fonctionnalité «Live Audio» de Facebook. Cette fois, bien que Hotline ressemble au Clubhouse et aux espaces Twitter, elle dispose de capacités vidéo et d’une section de questions-réponses, qui semblent plus professionnelles qu’un simple lieu de rencontre décontracté.

Dans une déclaration à TechCrunch, Facebook a expliqué:

Avec Hotline, nous espérons comprendre comment les questions-réponses multimédias interactives en direct peuvent aider les gens à apprendre des experts dans des domaines tels que les compétences professionnelles, tout comme elles aident ces experts à développer leur entreprise. L’expérimentation de nouveaux produits a testé des produits multimédias tels que CatchUp, Venue, Collab et BARS, et nous sommes encouragés de voir que les formats continuent à aider les gens à se connecter et à créer une communauté.

Pour le moment, Hotline n’a pas d’application iPhone, mais c’est en cours de préparation.Le site Web, disponible pour les utilisateurs aux États-Unis, est en ligne maintenant et permet les connexions via Twitter, mais il ne dispose que d’une liste d’attente et d’un outil. pour avoir postulé pour accueillir votre propre émission.

Vous pouvez visiter le site Web de la Hotline ici.

