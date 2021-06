L’application IATA Travel Pass sera bientôt disponible ; Tests COVID, vaccinations – .

Une application IATA Travel Pass devrait être mise en ligne dans les prochaines semaines, permettant aux voyageurs de prouver aux compagnies aériennes qu’ils ont été vaccinés contre le COVID-19 et/ou testés négatifs pour l’infection.

L’Association du transport aérien international (IATA) est l’association professionnelle des compagnies aériennes, représentant près de 300 d’entre elles…

La plupart des pays et des compagnies aériennes exigent déjà la preuve d’un récent test COVID-19 négatif afin d’autoriser les voyages, et il est prévu que cela s’étende à la preuve des vaccinations COVID-19 afin de faciliter un retour aux niveaux de voyage d’avant la pandémie.

L’application est conçue pour vous permettre d’importer les résultats des tests de laboratoires reconnus par le gouvernement, ainsi que les certificats de vaccination officiels du gouvernement. Cela signifie que les compagnies aériennes et les agents des frontières n’auront qu’à vérifier une seule application, avec les données présentées dans un seul format, au lieu des nombreuses applications différentes fournies par différents pays.

L’IATA a expliqué comment l’application fonctionnera et les avantages qu’elle offrira.

IATA Travel Pass est une application mobile qui aide les voyageurs à stocker et à gérer leurs certifications vérifiées pour les tests ou vaccins COVID-19. Il est plus sûr et plus efficace que les processus papier actuels utilisés pour gérer les exigences sanitaires (le Certificat International de Vaccination ou de Prophylaxie, par exemple). Ceci est important étant donné l’ampleur potentiellement énorme des tests ou des vérifications de vaccins qui devront être gérés de manière sécurisée.

Le IATA Travel Pass fournit : aux gouvernements les moyens de vérifier l’authenticité des tests ou des vaccinations et l’identité des personnes présentant leurs certificats ; les compagnies aériennes ayant la capacité de fournir des informations précises à leurs passagers sur les exigences des tests et de vérifier qu’un passager répond aux exigences de voyage ; des laboratoires ayant les moyens de délivrer des certificats aux passagers qui seront reconnus par les gouvernements ; et les voyageurs avec des informations précises sur les exigences des tests, où ils peuvent se faire tester ou vacciner, et les moyens de transmettre en toute sécurité les résultats/certificats aux compagnies aériennes et aux autorités frontalières.