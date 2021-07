L’application ‘iDOS’ vous permet d’installer Windows 3.1 sur votre iPad — voici comment procéder

L’éditeur technique de Fast Company, Harry McCracken, a trouvé un moyen d’installer une version classique de Windows, la version 3.1 pour être exact, sur l’iPad. À l’aide d’une application appelée iDOS, vous pouvez installer l’environnement de bureau traditionnel avec prise en charge des applications tierces sur un iPad. Benj Edwards de Geek a élaboré un guide étape par étape sur la façon de faire fonctionner Windows 3.1 sur votre iPad à l’aide d’iDOS.

iDOS est une application pour iOS et iPadOS conçue pour vous permettre de jouer à des jeux DOS classiques sur des appareils Apple modernes. Bien qu’il ne soit pas nécessairement destiné à être utilisé pour Windows complet, c’est possible. Il se trouve également qu’il est très facile de le mettre en place et de le faire fonctionner. Tout d’abord, vous devez acheter iDOS pour 4,99 $ sur l’App Store (tant que vous le pouvez encore). Vous aurez également besoin d’une copie légitime de Windows 3.1. Benj Edwards explique comment vous pourriez mettre la main dessus.

Une fois que vous avez vos fichiers Windows 3.1, vous devez les transférer vers l’application Fichiers de votre iPad. iDOS créera un dossier dans l’application Fichiers pour les éléments que vous prévoyez d’importer dans l’application. Vous voudrez vous assurer que cela se termine là-bas. Vous pouvez ensuite charger les fichiers Windows 3.1 dans iDOS et installer le système d’exploitation. Vous devez suivre le guide détaillé de Benj Edwards pour vous assurer de tout configurer correctement.

iDOS sur l’App Store

Il s’avère que vous pouvez réellement installer des applications tierces supplémentaires sur Windows 3.1 via iDOS. Benj décrit également comment obtenir un logiciel pour Windows 3.1 à l’aide d’Internet Archive. Vous pouvez y trouver des jeux, des outils de productivité, des utilitaires et plus encore. Avec iDOS et Windows 3.1, vous pouvez transformer votre iPad en une machine de jeu classique portable. Benj a présenté plusieurs titres Windows classiques fonctionnant sur son iPad, y compris des jeux comme Civilization II.

(Crédit : Benj Edwards)

L’absence d’un système de fenêtrage traditionnel sur iPad a été un problème pour de nombreux utilisateurs expérimentés. Bien que l’installation d’une très ancienne version de Windows ne soit même pas une solution à distance, c’est une preuve de concept. Cela montre qu’un environnement de fenêtre sur l’iPad peut fonctionner et bien fonctionner.

Envisagez-vous d’essayer d’installer Windows 3.1 sur votre iPad ? Faites-nous savoir comment cela se passe dans les commentaires ci-dessous!

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :