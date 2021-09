L’application iOS Pok Pok Playroom pour enfants, lauréate d’un Apple Design Award, lance un nouveau jouet « Forest »

L’application phénoménale pour enfants Pok Pok Playroom voit sa dernière mise à jour aujourd’hui avec la « Forêt » axée sur la nature. Ce nouveau jouet est idéal pour les jeux ouverts qui renforcent la mémoire, la conscience spatiale, la pensée créative, la compréhension des causes et des effets, et plus encore.

Comme je l’ai déjà partagé, si vous avez de jeunes enfants et que vous n’avez pas encore vérifié la salle de jeux Pok Pok, elle offre une expérience vraiment magique. Voici ce que j’ai trouvé après l’avoir testé avec mon enfant de quatre ans :

Je pense que Pok Pok est une application incontournable pour les enfants qui est belle, amusante, engageante et développe les compétences et l’expérience qui sont cruciales pour nos enfants – la créativité, la joie d’apprendre et un état d’esprit de croissance.

Peu de temps après son lancement, Pok Pok a également remporté un Apple Design Award et l’application a lancé des mises à jour régulières ajoutant de nouveaux jouets et fonctionnalités attrayants.

La mise à jour d’aujourd’hui avec Forest apporte un tout nouveau monde à explorer :

Un vaste environnement forestier naturel à découvrirDes mécanismes ouverts rendent le jeu aussi libre que dans la natureUne introduction consciente au cercle de la vieUne grande collection diversifiée de flore et de faune authentiquesDes insectes légèrement alimentés en Al pour refléter la nature et les cycles de vieDes sons apaisants enregistrés dans un vrai Canadien forêtModèles météorologiques en évolution

Pok Pok Playroom est disponible sur l’App Store avec un essai gratuit de 14 jours. Après cela, il coûte 3,99 $/mois ou 29,99 $/an. Découvrez de plus près la nouvelle mise à jour Silly Blocks: Summer ci-dessous :

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :