L’application iOS Pok Pok Playroom pour enfants, lauréate d’un Apple Design Award, reçoit un nouveau jouet « Blocks »

La merveilleuse application pour enfants Pok Pok Playroom a reçu sa dernière mise à jour aujourd’hui avec « Blocks ». Ce jouet intemporel est idéal pour les jeux ouverts qui renforcent la conscience spatiale, la pensée créative, la motricité fine, les principes fondamentaux de la physique et bien plus encore.

Peu de temps après son lancement, Pok Pok a remporté un Apple Design Award et l’application a lancé des mises à jour régulières ajoutant de nouveaux jouets et fonctionnalités attrayants.

La mise à jour d’aujourd’hui avec Blocks offre des possibilités infinies de jouer et d’être créatif :

Nous sommes ravis d’apporter notre version de Blocs à la salle de jeux Pok Pok aujourd’hui ! C’est aussi simple et tactile que possible. Nous avons enregistré de vrais blocs de bois et des jouets dans notre studio de Toronto pour créer les effets sonores et avons passé des semaines à peaufiner la façon dont chaque bloc bouge, s’effondre et tombe sur les autres. Blocks donne aux enfants la possibilité de développer leur patience, leur créativité, leur autorégulation, leur motricité fine, leur mémoire, leurs compétences en résolution de problèmes, etc. Il leur présente également d’importants principes fondamentaux des STEM tels que la physique, la gravité et l’équilibre, tout en leur laissant la liberté de jouer comme ils le souhaitent.

Pok Pok Playroom est disponible sur l’App Store avec un essai gratuit de 14 jours. Après cela, il coûte 3,99 $/mois ou 29,99 $/an. Et vous pouvez en savoir plus sur les blocs et tous les avantages dans l’article de blog complet de Pok Pok ici.

