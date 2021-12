L’application iOS Pok Pok Playroom pour les enfants s’améliore encore avec la nouvelle mise à jour majeure « Town »

La fantastique application pour enfants Pok Pok Playroom reçoit sa dernière mise à jour aujourd’hui avec une grande extension de « Town ». Ce nouveau jouet est incroyable pour le jeu ouvert qui encourage la narration, la motricité fine, les relations de cause à effet, la planification, le partage, la résolution de problèmes et bien plus encore.

Si vous avez de jeunes enfants et que vous n’avez pas encore testé la salle de jeux Pok Pok, elle offre vraiment une expérience magique. À ce stade, peu de temps après son lancement, Pok Pok a remporté un Apple Design Award.

Les créateurs ont également publié des mises à jour régulières et le lancement d’aujourd’hui apporte un tout nouveau monde de possibilités au jouet « Town ».

L’équipe Pok Pok a tout mis en œuvre pour rendre la ville plus attrayante, inspirante et inclusive. Ils ont même travaillé avec Sarah Kaufman de NYU, directrice associée, NYU Rudin Center for Transportation et professeure adjointe adjointe, planification urbaine.

Voici ce que vous trouverez dans le Pok Pok Town mis à jour :

Nous avons travaillé avec un urbaniste de la ville de New York pour étendre la ville en un paysage urbain du centre-ville respectueux de l’environnement Des centaines de nouvelles maisons, véhicules, magasins, restaurants, espaces communautaires et entreprises Voyage écologique avec des pistes cyclables, des sentiers pédestres et un train Présentation d’un ferme urbaine et marché fermier Nouveaux espaces événementiels et centres culturels avec un contenu évolutif Espace vert naturel et beaucoup de nature à explorer Mettant en vedette un groupe diversifié d’enfants, d’adultes, de personnes âgées et d’animaux

Dans le cadre d’un ensemble de films intelligent maintenant inclus dans Town, il existe même des « accessoires » et des « ensembles » amusants avec lesquels jouer comme un dinosaure, un vaisseau spatial, un robot, un château, une montagne, etc.

Pok Pok Playroom est disponible sur l’App Store avec un essai gratuit de 14 jours. Après cela, il coûte 3,99 $/mois ou 29,99 $/an.

