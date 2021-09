La merveilleuse application pour enfants Pok Pok Playroom a reçu sa dernière mise à jour aujourd’hui avec une grande extension Busy Board. Ce jouet est idéal pour les jeux ouverts qui renforcent la mémoire, la conscience spatiale, la pensée créative, la compréhension des causes et des effets, et bien plus encore.

Comme je l’ai déjà partagé, si vous avez de jeunes enfants et que vous n’avez pas encore testé la salle de jeux Pok Pok, elle offre une expérience vraiment magique. Voici ce que j’ai trouvé après l’avoir testé avec mon enfant de quatre ans :

Je pense que Pok Pok est une application incontournable pour les enfants qui est belle, amusante, engageante et développe les compétences et l’expérience qui sont cruciales pour nos enfants – la créativité, la joie d’apprendre et un état d’esprit de croissance.

Peu de temps après son lancement, Pok Pok a également remporté un Apple Design Award et l’application a lancé des mises à jour régulières ajoutant de nouveaux jouets et fonctionnalités attrayants. Pok Pok vient également de remporter un prix du choix des universitaires.

Voici toutes les nouveautés de Busy Board :

Nouveaux concepts STEM : magnétisme, électricité et gravité Nouveaux mécanismes, symbolisme et physique Nouvelles possibilités de jeu à une ou deux mains Nouveaux effets sonores enregistrés à la main Une grande variété de nouveaux objets sensoriels

Découvrez de plus près le nouveau Busy Board dans la courte vidéo ci-dessous.

Pok Pok Playroom est disponible sur l’App Store avec un essai gratuit de 14 jours. Après cela, il coûte 3,99 $/mois ou 29,99 $/an.

Il y a une grande nouvelle mise à jour qui débarque dans la salle de jeu aujourd’hui—Busy Board : Expansion ! 🎛 Le nouveau Busy Board contient des tonnes de nouveaux boutons, doo-dads et thingamajigs pour que les enfants puissent bricoler et expérimenter. Oh et oui, ce sont les *TERMES OFFICIELS* pour toutes les nouvelles choses que nous avons inventées. pic.twitter.com/IOgEJ20QjE – Pok Pok (@playpokpok) 30 septembre 2021

