L’application iOS Scammy a trompé un utilisateur d’iPhone et lui a volé les économies de sa vie – .

Le système d’exploitation mobile Android a tendance à attirer une part considérable de contrôle en ce qui concerne la prévalence des applications malveillantes et frauduleuses qui ciblent les utilisateurs en raison de la nature open source de la plate-forme. En effet, les dernières semaines ont vu des rapports sur tout, des applications Android dangereuses qui imitent les pages de la banque et volent les informations de connexion, à une application qui prétend être une mise à jour du système Android qui, en réalité, est capable de laisser un pirate prendre le contrôle complet du téléphone d’une victime.

Pendant ce temps, ces mêmes types d’applications malveillantes peuvent parfois également se faufiler sur la plate-forme d’applications iOS d’Apple. Ces applications iOS fragmentaires incluent des exemples comme une application Bitcoin frauduleuse qui a récemment coûté la vie à un utilisateur d’iPhone – plus de 600000 $ en bitcoin au moment du vol, selon le Washington Post.

Le propriétaire de l’iPhone, Phillipe Christodoulou, avait cherché dans l’App Store d’Apple pour essayer de trouver une application de crypto-monnaie de la société Trezor. Il en a trouvé une avec le logo et la palette de couleurs de l’entreprise, alors pensant que c’était la bonne application, il l’a téléchargée et a procédé à la saisie de ses informations de connexion.

Malheureusement, ce n’était pas l’application qu’il recherchait. Le Post note que cette application a été conçue pour tromper les propriétaires de bitcoins et, mon garçon, l’a fait dans ce cas – «Apple ne mérite pas de s’en tirer avec ça», a déclaré Christodoulou, qui a perdu tout son solde de bitcoins.

Ce qui semble s’être produit ici, c’est que le créateur de l’application a lancé un appât et un interrupteur. Lors de la demande d’inclusion dans l’App Store d’Apple, cette application utilisait la marque Trezor mais se décrivait comme une application de cryptographie qui stockait les mots de passe et crypterait les fichiers. Une fois qu’elle a été autorisée à être ajoutée à l’App Store, l’application s’est transformée en une toute autre chose – un portefeuille de crypto-monnaie.

Christodoulou a déclaré dans une interview au journal que cette tournure des événements avait complètement détruit sa foi en Apple, qu’il avait précédemment considérée comme un endroit proposant des applications à l’intérieur d’un jardin clos et protégé qui n’autorisait pas les applications frauduleuses à l’intérieur. «Ils ont trahi la confiance que j’avais en eux», a-t-il déclaré à propos du fabricant d’iPhone.

Apple a fait la déclaration suivante au Post pour défendre ses actions dans cette affaire, notamment la suppression de la fausse application Trezor: «La confiance des utilisateurs est à la base de la création de l’App Store, et nous n’avons fait que renforcer cet engagement au cours des années. depuis », a déclaré le porte-parole d’Apple, Fred Sainz. «Des études après études ont montré que l’App Store est le marché d’applications le plus sécurisé au monde, et nous travaillons constamment pour maintenir cette norme et renforcer encore les protections de l’App Store. Dans les rares cas où des criminels fraudent nos utilisateurs, nous prenons des mesures rapides contre ces acteurs et pour empêcher des violations similaires à l’avenir. «

