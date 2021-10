L’application iOS Truth Social lancée par Trump longtemps après l’interdiction de Twitter – .

Donald Trump a répondu très tardivement à son bannissement définitif de Twitter en mettant à exécution sa promesse/menace de lancer un réseau social concurrent, Truth Social…

Alors qu’il était président, Trump a commencé à tweeter des canulars et des théories du complot sur l’élection présidentielle de 2020 qu’il a ensuite perdue.

Trump a enfreint les règles de Twitter a laissé le réseau social dans une position difficile, et il a initialement cité «l’intérêt public» à laisser son compte en direct alors que d’autres auraient été interdits. Il a ensuite commencé à appliquer des avertissements à ses faux tweets, avec des liens vers les faits. Par exemple, en réponse à Trump affirmant que les bulletins de vote postal étaient liés à la fraude électorale, Twitter a déclaré :

Ces allégations ne sont pas fondées, selon CNN, Washington Post et d’autres. Les experts disent que les bulletins de vote postal sont très rarement liés à la fraude électorale.

Twitter a finalement définitivement interdit Trump pour incitation à l’insurrection.

Après un examen attentif des récents Tweets du compte @realDonaldTrump et du contexte qui les entoure, en particulier la manière dont ils sont reçus et interprétés sur et en dehors de Twitter, nous avons définitivement suspendu le compte en raison du risque d’incitation à la violence.