L’application iPhone de Netflix vient de recevoir une nouvelle fonctionnalité impressionnante que vous ne trouverez pas sur Android

Apple a lancé Spatial Audio l’année dernière sur les appareils pris en charge connectés à AirPods Pro ou AirPods Max. La fonctionnalité apporte essentiellement un son surround virtuel aux écouteurs ou au casque et devrait offrir une expérience plus immersive. Mais il ne suffit pas qu’un appareil prenne en charge Spatial Audio pour que la fonctionnalité «fonctionne simplement» sur les AirPods Pro et Max. Les applications tierces doivent également prendre en charge Spatial Audio afin que vous puissiez profiter du son amélioré lorsque vous regardez des films et des émissions de télévision. Netflix est l’une des applications qui n’a pas pris en charge Spatial Audio jusqu’au début de cette semaine. La société a maintenant commencé à déployer le support Spatial Audio et il devrait être bientôt disponible pour tous les utilisateurs d’iPhone et d’iPad.

Meilleure offre du jour Les AirPods Pro viennent d’atteindre le prix le plus bas de tous les temps sur Amazon ! Prix ​​catalogue : 249,00 $ Prix : 179,99 $ Vous économisez : 69,01 $ (28%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Ce qui est génial avec le fonctionnement de Spatial Audio, c’est que les algorithmes d’Apple prendront en compte les mouvements et ajusteront l’expérience audio à la volée. Bouger ou tourner la tête aura un impact sur l’expérience du son surround en conséquence. Vous devriez observer cet effet dans toutes les applications prenant en charge Spatial Audio, Netflix inclus.

Comment obtenir Spatial Audio sur Netflix

Découverte par Redditors, la fonctionnalité n’est pas qu’un test. Netflix a confirmé à The Verge et . que Spatial Audio se déployait sur ses applications publiques iPhone et iPad.

Avant de profiter de Spatial Audio sur Netflix, vous devez vous assurer que votre matériel le prend en charge. En plus d’un iPhone ou d’un iPad, vous devriez également utiliser AirPods Pro ou AirPods Max pour en faire l’expérience. Aucun autre modèle d’AirPod ne fournira de prise en charge Spatial Audio. En d’autres termes, si vous pouvez déjà obtenir Spatial Audio à partir de vos appareils iOS et AirPod actuels, alors Netflix devrait fonctionner automatiquement.

L’application Netflix prendra en charge Spatial Audio si vous téléchargez la dernière version de l’application. Netflix a confirmé que les utilisateurs qui ont installé la mise à jour de l’application de mercredi obtiendront Spatial Audio. La mise à jour devrait être déployée sur tous les marchés au cours des prochains jours. Vous voudrez obtenir la dernière version de Netflix dès que possible.

Une fois que vous avez installé la mise à jour de l’application, vous n’aurez pas à rechercher de paramètres dans Netflix pour activer Spatial Audio. Cela fonctionnera automatiquement et vous devriez commencer à entendre la différence en regardant vos émissions et séries télévisées préférées.

Si vous remplissez les conditions ci-dessus, Spatial Audio ne fonctionnera que sur vos appareils. Il y a une autre chose à garder à l’esprit, cependant. Assurez-vous que Spatial Audio est activé dans la section de volume du centre de contrôle d’Apple après avoir installé les AirPods Pro ou Max. Vous pouvez également vous rendre dans le menu AirPods Pro/Max dans la section Bluetooth de l’application Paramètres et vous assurer que Spatial Audio est activé.

Ce document d’assistance Apple devrait vous fournir une assistance supplémentaire si vous n’êtes pas sûr que Spatial Audio fonctionne sur votre appareil.