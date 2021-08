L’application JumpCloud Protect iOS est désormais disponible pour l’authentification multifacteur d’entreprise gratuite

JumpCloud, la société à l’origine de la solution d’annuaire cloud, a publié une nouvelle application iOS et Android pour aider les services informatiques des entreprises avec l’authentification multifacteur. Après avoir été en version bêta pendant l’été, l’application est désormais disponible au téléchargement.

« La plupart des organisations ont du mal à trouver l’équilibre entre les niveaux de sécurité appropriés et la commodité pour les employés. Les équipes de sécurité et informatiques recherchent des solutions qui éliminent les frictions, sans encourir de coûts supplémentaires en temps d’intégration, en efforts et en gestion des fournisseurs », a déclaré Greg Keller, CTO chez JumpCloud. « JumpCloud Protect offre aux équipes informatiques et de sécurité un chemin vers la protection sans irriter les utilisateurs ni compliquer excessivement leur infrastructure. Mobile push MFA est une solution facile à comprendre et à utiliser pour les employés, et simplifie l’informatique et les SecOps qui peuvent compter sur le même fournisseur qu’ils utilisent pour leurs solutions de gestion des identités et des appareils avec des solutions MFA étroitement intégrées.

La nouvelle application utilise une simple fonctionnalité d’acceptation ou de refus pour vérifier une identité lors de l’accès aux ressources informatiques. Les employés peuvent également utiliser les capacités de génération de jetons TOTP (Time-based One-time Password) pour toutes les ressources authentifiées JumpCloud ou les comptes en ligne personnels des utilisateurs nécessitant une vérification du deuxième facteur.

Pour les entreprises utilisant le package Platform Plus de JumpCloud, JumpCloud Protect ajoute une couche de sécurité supplémentaire en fournissant une solution MFA intégrée avec les politiques d’accès conditionnel du package, déclenchant la vérification d’une identité en fonction de divers paramètres, tels que la confiance de l’appareil, l’emplacement, la confiance du réseau et les défis spécifiques aux applications.

« JumpCloud Protect est une offre passionnante qui facilitera la vie de plusieurs manières », a déclaré Nick Barron, directeur technique de Roadmap IT. « C’est passionnant d’avoir une solution MFA à une touche qui est facile à gérer par les utilisateurs et les administrateurs informatiques, et qui permet de réduire les coûts puisque nous n’aurons plus à compter sur des applications MFA tierces pour nos clients. »

JumpCloud Protect est inclus avec tous les packages JmpCloud et l’offre Cloud MFA à la carte sans frais supplémentaires, ce qui élimine le besoin de payer pour des licences supplémentaires.

« Chez Employee Zero, nous mettons en œuvre des solutions JumpCloud pour nos clients au cours des six dernières années », a déclaré James Martin, directeur chez Employee Zero, un cabinet de conseil en informatique et un fournisseur de services gérés. « Au cours de cette période, nous avons assisté à de nombreuses avancées passionnantes dans les fonctionnalités et la valeur ajoutée de la plate-forme. JumpCloud Protect est un grand pas en avant pour conserver l’identité et la sécurité dans un seul endroit facile à gérer à la fois pour l’utilisateur final et pour nous en tant que support informatique. JumpCloud Protect réduira le coût de maintenance d’une solution MFA distincte pour nos clients tout en rationalisant les choses.

