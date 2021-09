Kraken

L’application Kraken se connecte désormais automatiquement aux comptes Apple Pay et Google Pay existants

AnTy21 septembre 2021

L’échange de crypto-monnaie Kraken a annoncé mardi qu’il prend désormais en charge Apple Pay et Google Pay dans l’application Kraken.

L’application Kraken disponible dans l’App Store d’Apple ou le Google Play Store se connectera automatiquement aux comptes Apple Pay et Google Pay existants.

Une fois connecté, pour acheter de la crypto, l’utilisateur doit simplement sélectionner “Acheter” dans l’application Kraken et choisir la crypto-monnaie préférée. Une fois le montant de crypto à acheter entré, vous devez sélectionner l’option ‘Payer avec’ pour sélectionner Apple Pay ou Google Pay. À partir de là, il suffit de revoir et de confirmer l’achat de crypto.

Il existe actuellement une limite d’achat minimale de 10 $ et de 7 500 $ maximum au cours d’une période glissante de sept jours.

Avec ce dernier ajout, l’échange a déclaré qu’il faisait “un autre pas en avant, ce qui facilite l’intégration de la cryptographie à votre expérience quotidienne”.

Plus tôt ce mois-ci, lors de la dernière vente de crypto, tout comme d’autres bourses Coinbase, Gemini, Binance et d’autres, Kraken a également rencontré des problèmes de connectivité Web et mobile et a signalé que les opérations de connexion, de négociation et de financement étaient “indisponibles par intermittence”.

Évalué à 10 milliards de dollars, Kraken «travaille actuellement sur une licence dans un pays de l’UE» et prévoit de devenir public via une introduction en bourse plus tard cette année. Rival Coinbase est devenu public en avril via une cotation directe à une évaluation qui a brièvement dépassé 100 milliards de dollars.

Dans son dernier rapport, Kraken Intelligence a noté que la prochaine mise à niveau de Taproot de Bitcoin en novembre est “une pour les âges”. Cette mise à niveau qui améliorera la confidentialité des utilisateurs et l’évolutivité du réseau est “sans doute la mise à niveau Bitcoin la plus importante à ce jour, ouvrant la voie à une innovation et une adoption massives”, a-t-il déclaré.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.