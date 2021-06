L’application, le site Web et l’API Dark Sky iOS devraient désormais fermer à la fin de 2022 suite à l’acquisition d’Apple

Il y a un peu plus d’un an, Apple a annoncé l’acquisition de la populaire application météo hyperlocale Dark Sky. À l’époque, Apple a déclaré que l’API Dark Sky, qui est utilisée par diverses applications météorologiques tierces, serait fermée à la fin de 2021. Cependant, les plans ont changé et Dark Sky dit maintenant que son API sera disponible pour une période supplémentaire. an. L’application et le site Web iOS seront également disponibles pendant un an.

Comme l’a noté le développeur David Smith sur Twitter, Dark Sky a apporté ce changement lundi dans une mise à jour de son blog. La société affirme que l’API Dark Sky restera accessible aux clients existants jusqu’à la fin de 2022. Apple a également confirmé que le site Web et l’application Dark Sky seront également disponibles jusqu’à la fin de 2022.

La prise en charge du service API Dark Sky pour les clients existants se poursuivra jusqu’à la fin 2022. L’application iOS et le site Web Dark Sky seront également disponibles jusqu’à la fin 2022.

Dark Sky n’avait pas encore dit quand l’iOS et le site Web seraient fermés. Lorsque l’acquisition a été annoncée pour la première fois, Apple a simplement déclaré qu’il n’y aurait “aucun changement dans Dark Sky pour iOS pour le moment”. La mise à jour de cette semaine semble signifier que l’application pourrait être définitivement fermée à la fin de 2022.

Depuis qu’Apple a acquis Dark Sky en mars 2020, nous avons constaté une poignée de changements notables dans l’application Météo intégrée sur iPhone. Alors qu’Apple a gardé le silence sur ses projets avec Dark Sky, il est clair que bon nombre de ces fonctionnalités sont possibles grâce à l’acquisition de Dark Sky. Mais cela étant dit, Apple utilise toujours The Weather Channel pour les données.

Voici quelques-unes des nouvelles fonctionnalités de l’application Météo cet automne avec iOS 15 :

Nouveau design Notifications de précipitations à l’heure suivante Nouveaux arrière-plans animés Nouveau design

