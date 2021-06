L’application Ledger Live s’intègre à l’agrégateur DEX ParaSwap

in

Les clients du grand livre pourront désormais échanger des jetons Ethereum natifs, notamment USDT, LINK et WBTC, directement dans l’application Ledger Live.

Le fabricant de portefeuilles matériels Ledger a annoncé hier que les clients pourraient échanger des jetons Ethereum directement via l’application Ledger Live après une intégration avec ParaSwap.

Lancée en 2018, l’application Ledger Live compte déjà plus de 1,5 million d’utilisateurs mensuels et permet d’acheter, de vendre et de parier facilement sur les crypto-monnaies depuis l’application.

Désormais, les clients de Ledger pourront également échanger leurs pièces sur l’application, ce qui sera rapide et bon marché en utilisant ParaSwap.

ParaSwap est un agrégateur d’échange décentralisé (DEX) qui trouve les meilleurs prix en agrégeant plus de 20 DEX différents, notamment Balancer, Uniswap, 0x, SushiSwap et Bancor. Il existe d’autres agrégateurs DEX, peut-être mieux connus, tels que 1inch et Matcha, mais l’équipe Ledger a opté pour ParaSwap car elle a trouvé son interface facile à utiliser.

ParaSwap a levé 3 millions de dollars supplémentaires en financement initial en mai, portant son total à 5,7 millions de dollars, avec le soutien d’André Cronje, Blockchain Capital et Alameda Research, entre autres. L’agrégateur DEX a d’abord été lancé sur Ethereum, avant de s’étendre à Polygon et Binance Smart Chain cette année.

La version basée sur Ethereum de l’application décentralisée (Dapp) a connu un afflux d’activité au cours des sept derniers jours; avec le nombre d’utilisateurs augmentant de 25%, les transactions de 45% et leur volume de 56%, atteignant 770 millions de dollars au cours de la semaine dernière.

La nouvelle intégration Ledger Live permettra aux utilisateurs d’échanger de nombreux jetons Ethereum natifs, notamment USDT, Chainlink, Dai, Wrapped Bitcoin et Polygon. ParaSwap utilise une API pour répartir les ordres de swap entre différents DEX et trouver le meilleur ordre de routage, afin que les utilisateurs obtiennent les prix les plus compétitifs.

Un compte n’est pas requis pour ParaSwap car il s’agit d’un service décentralisé. Les clients de Ledger ont juste besoin de télécharger ParaSwap Dapp et de créer un compte Ethereum sur Ledger Live. Le processus doit être sécurisé car les clés privées de l’utilisateur restent protégées dans son portefeuille matériel.

Ledger Live prévoit d’intégrer à l’avenir des plateformes financières plus décentralisées. Ian Rogers, directeur de l’expérience de Ledger, a déclaré à The Block : « Nous cherchons à vraiment intégrer tout ce qui a un bouton« connectez votre portefeuille ». “

