L’application ‘McClockface’ offre les meilleurs widgets d’horloge pour votre iPhone et iPad

Certaines applications tirent vraiment parti de SwiftUI et ressemblent à quelque chose qu’Apple ferait mais avec sa propre touche. L’application iPhone et iPad “McClockface” est l’une de ces applications, servant de widget d’horloge mais avec des tonnes de personnalisation.

McClockface est basé sur le design rétro de l’horloge à bascule de l’époque. Il utilise le framework SwiftUI dans Xcode pour créer des animations à chiffres soyeux qui offrent un design simple mais beau, parfait pour une table de chevet ou pendant le chargement de votre iPhone, par exemple.

Créée par le développeur indépendant David Steppenbeck, cette application a été créée avec iOS 14 à l’esprit en se concentrant sur les widgets. Il affiche la date, l’heure et d’autres informations chronographiques en un coup d’œil avec des options pour personnaliser les couleurs et les fuseaux horaires widget par widget.

Voici tous les widgets disponibles :

Oh, horloge : Un widget basé sur l’horloge intégrée à l’application qui fournit l’heure actuelle. Les couleurs des chiffres sont personnalisables. Disponible pour les widgets de taille moyenne et grande ;

Skeuo-tastique ! : Une conception d’horloge 3D qui fournit l’heure actuelle. Disponible pour le widget moyen ;

Montre numérique: Un cadran de montre numérique à l’ancienne qui affiche la date et l’heure, les couleurs sont personnalisables ; Disponible pour le petit widget ;

Pourquoi si bleu : Fournit l’heure actuelle esquissée sur un schéma de plan lisse. Disponible pour les petits et grands widgets ;

Progrès annuel : Affiche la date actuelle et le pourcentage de l’année écoulée avec un graphique de progression circulaire. Les couleurs de la ligne de progression sont personnalisables. Disponible pour les widgets petits, moyens et grands ;

Progression de la journée : Ce widget affiche le jour de la semaine en cours et le pourcentage de la journée qui s’est écoulée. Les couleurs de la ligne de progression sont personnalisables. Disponible pour le petit widget ;

Permis de frissonner : Obtenez la date et l’heure actuelles dans une conception de plaque d’immatriculation de style américain. Disponible pour le widget moyen ;

Wow Tellement futuriste : Affiche le jour de la semaine, la date et l’heure actuels avec une horloge numérique rétro. Les couleurs des chiffres et les teintes des étiquettes sont personnalisables. Disponible pour les widgets petits, moyens et grands ;

Six couleurs : Affiche la date et l’heure actuelles sur un arrière-plan qui ressemble à 1984. Disponible pour les widgets petits, moyens et grands ;

Célébrer la fierté : Cette horloge widget montre les couleurs vibrantes du drapeau de la fierté en toile de fond. Disponible pour le widget moyen ;

Terminal: Fournit la date et l’heure actuelles, ainsi que d’autres informations, dans un mini terminal informatique. Disponible pour les widgets moyens et grands.



Pour l’avenir, le développeur de McClockface dit qu’il créera une version Catalyst de McClockface pour Mac. L’application coûte 1,99 $ et ne nécessite aucun autre achat intégré. Trouvez-le ici sur l’App Store.

Lire la suite

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :