L’application Messenger Kids de Facebook gagne le mode sombre, les effets vocaux, et plus encore ; PAC-MAN arrive au Gaming

Facebook met à jour son application Messenger Kids cette semaine avec trois nouvelles fonctionnalités, dont le mode sombre et les effets vocaux. Chaque mise à jour est disponible d’abord sur iOS et viendra plus tard sur Android.

Messenger Kids est l’application de messagerie de Facebook pour les utilisateurs de moins de 13 ans. L’application comprend un tableau de bord permettant aux parents de gérer les contacts, d’afficher les comptes bloqués et de surveiller les messages.

Cette semaine, les utilisateurs d’iPhone et d’iPad commenceront à voir la prise en charge du mode sombre et la possibilité de démarrer des jeux à deux joueurs à partir du chat. Cette dernière fonctionnalité est activée après avoir entré un fil de discussion et appuyé sur l’onglet « Jouer » du contrôleur orange dans le coin inférieur droit.

Enfin, Facebook déploie des effets pour les messages vocaux, notamment un robot, un fantôme, un gorille, une souris et un coquillage. Recherchez cette fonctionnalité dans les semaines à venir.

Messenger Kids est disponible pour iPhone et iPad via l’App Store.

Et dans les nouvelles connexes, Facebook proprement dit apporte le jeu classique PAC-MAN sur sa plate-forme de jeu avec des outils de création pour la construction de labyrinthe personnalisé :

Jouez en solo ou en mode multijoueur coopératif en groupes de quatre personnes maximum, travaillant ensemble pour terminer chaque labyrinthe tout en continuant à rivaliser les uns contre les autres pour le total de points le plus élevé. En plus des labyrinthes intégrés de PAC-MAN COMMUNITY, les joueurs peuvent également créer leurs propres niveaux et défis via l’outil Maze Creator.

