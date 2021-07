L’application météo d’Apple masque le “numéro interdit”

TL;DR

Il est apparu que l’application météo d’Apple que vous trouvez sur les iPhones actuels n’affichera pas d’informations totalement précises. Les preuves suggèrent que l’application arrondira vers le haut ou vers le bas chaque fois que la température est de 69 degrés. Agréable. Ou plutôt, pas sympa. Cela ne semble être le cas que pour la version stable la plus récente d’iOS, suggérant la possibilité d’un bogue. Ce serait un bug étrange, cependant.

C’est une tradition séculaire. Quelqu’un sur Internet fait référence au numéro “69” et, peu importe à quel point cette référence peut être innocente, quelqu’un répond “Bien”. C’est arrivé des millions de fois au fil des ans et maintenant, rien ne peut l’arrêter.

Cependant, l’application météo d’Apple ne semble pas vouloir jouer le jeu. Selon certains détectives de The Verge, la version stable la plus récente d’iOS bloque les températures de 69 degrés. Même si la source de la lecture de la température (généralement Weather.com) indique qu’il fait 69 degrés dans la région, l’application d’Apple arrondira à 70 ou à 68.

Vous pouvez voir un exemple du phénomène dans l’image ci-dessus. Sur la gauche, vous verrez un téléphone exécutant une version bêta d’iOS 15. Sur la droite, vous verrez un iPhone plus ancien exécutant iOS 14.6 – la version stable la plus récente. Les deux téléphones sont (évidemment) au même endroit, mais les relevés de température sont différents. De toute évidence, quelque chose ne va pas avec l’application météo d’Apple.

Selon les expériences de The Verge sur le sujet, la version iOS 14.6 de l’application n’affichera le numéro 69 nulle part. Notez que la prévision à 10 jours affichée sur le téléphone à droite n’a pas non plus 69, tandis que celle de gauche montre le numéro interdit. The Verge a également confirmé que les anciens appareils dotés de versions obsolètes d’iOS affichent 69 sans crainte.

Il est possible qu’il s’agisse d’un bogue dans iOS 14.6. Cependant, nous n’avons jamais vu un bug aussi spécifique. Il ne bloque pas 79, 89, 59, 49… juste 69. The Verge a contacté Apple pour commentaires, et nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article une fois que nous en saurons plus.

Et, juste pour garder la tradition vivante : Agréable.