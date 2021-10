L’application ne fonctionne pas le mercredi matin

De nombreux utilisateurs de Snapchat ont du mal à utiliser l’application de partage de photos et de vidéos mercredi matin alors que la société de médias sociaux enquête sur la source des pannes. Les problèmes ont commencé vers 6 h 50 HE, selon Down Detector, et jusqu’à présent, 31 354 plaintes ont été enregistrées sur le site. Alors que certains utilisateurs peuvent accéder pleinement à l’application, d’autres ont du mal à se connecter et à envoyer des snaps.

Snapchat a reconnu qu’il y avait un problème à 7 h 49 HE, en tweetant : « Nous sommes conscients que certains Snapchatters ont des problèmes avec l’application en ce moment – accrochez-vous, nous l’examinons ! » Les personnes dans les réponses exhortaient l’entreprise à résoudre rapidement le problème afin de ne pas perdre leurs séquences Snap. « dépêchez-vous, je dois envoyer un texto à mon béguin pour qu’il ne se désintéresse pas », a plaisanté une personne. « RÉPARER CE QUE JE VAIS PERDRE MES STREAKS », a écrit un autre.

Nous sommes conscients que certains Snapchatters ont des problèmes avec l’application en ce moment – accrochez-vous, nous examinons la question ! – Support Snapchat (@snapchatsupport) 13 octobre 2021

La panne de Snapchat fait suite à une panne massive de Facebook, WhatsApp et Instagram la semaine dernière. La panne, qui empêchait les utilisateurs d’actualiser leurs flux ou d’envoyer des messages, a été causée par des « changements de configuration sur les routeurs backbone », a écrit Santosh Janardhan, vice-président de l’infrastructure de Facebook, dans un article de blog la semaine dernière. Ces changements ont causé des problèmes qui ont interrompu le trafic entre les routeurs des centres de données de Facebook à travers le monde, a-t-il poursuivi : « Cette interruption du trafic réseau a eu un effet en cascade sur la façon dont nos centres de données communiquent, arrêtant nos services. »

La panne est survenue juste un jour après qu’un dénonciateur qui a divulgué des recherches internes privées au Wall Street Journal et au Congrès se soit manifesté dans 60 Minutes. Les documents divulgués ont révélé que les dirigeants de Facebook comprenaient les impacts négatifs d’Instagram sur les jeunes utilisateurs et que l’algorithme de Facebook permettait la propagation de la désinformation, y compris pendant les périodes électorales.