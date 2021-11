L’application Netflix Games pour iPhone détaillée dans une nouvelle fuite

Netflix a lancé son application de jeux sur Android il y a quelques jours, apportant les cinq premiers titres à tous les utilisateurs d’Android qui s’abonnent à Netflix. La fonctionnalité devrait atteindre l’iPhone et l’iPad dans un proche avenir. C’est parce que Netflix semble être assez sérieux pour offrir aux clients plus d’options de divertissement.

Les jeux Netflix sont disponibles gratuitement pour les clients ayant un abonnement actif. Il est également important que chaque profil différent ait un accès séparé aux jeux, afin que les familles et les amis qui partagent des comptes Netflix puissent également profiter des jeux séparément. Notamment, les jeux Netflix ne s’exécutent pas dans l’application Netflix, malgré l’obtention d’un nouvel onglet Jeux. Les utilisateurs doivent les télécharger depuis le Google Play Store. Sans surprise, Netflix apportera la même fonctionnalité à l’iPhone.

Netflix a expliqué il y a quelques jours que tous ses jeux apparaîtront dans un onglet séparé sur Android. Vous pouvez cliquer sur un titre, mais cela n’ouvrira pas le jeu. Il vous enverra au Play Store pour télécharger le jeu, et vous devrez vous connecter à chaque jeu à l’aide de vos informations d’identification Netflix. C’est la seule façon de dire au jeu que vous êtes autorisé à jouer. Tous les jeux sont gratuits et ne nécessitent pas d’autres achats intégrés. Mais ils ne fonctionneront que s’ils sont liés à un compte Netflix payant.

Mark Gurman de Bloomberg a publié sa nouvelle édition de la newsletter Power On, où il explique que les jeux Netflix sur iPhone fonctionneront comme sur Android. Il n’y aura pas d’application de jeux Netflix ni de jeux dans l’application iPhone Netflix actuelle. Au lieu de cela, chaque jeu sera un téléchargement indépendant de l’App Store.

Netflix n’a pas encore fait d’annonce, mais le code de l’application Netflix actuelle confirme apparemment la fonctionnalité. Voici un extrait de la newsletter :

Netflix teste activement des jeux sur iOS et, selon le code découvert par le développeur Steve Moser et partagé avec Power On, Netflix publiera individuellement tous ses jeux sur l’App Store d’Apple et permettra aux utilisateurs de lancer les jeux via l’application Netflix. Ils ne seront pas tous téléchargeables et jouables dans l’application elle-même.