L’application NHS Covid peut être trop sensible – Sajid Javid à revoir au milieu d’une augmentation des alertes d’isolement | Royaume-Uni | Nouvelles

L’application suit la distance et le temps passé à proximité entre les utilisateurs. Actuellement, les paramètres suivent lorsque les utilisateurs sont à moins de deux mètres l’un de l’autre et passent plus de 15 minutes à proximité.

Cependant, au milieu d’une augmentation des alertes demandant aux utilisateurs de s’isoler, le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré qu’il envisageait de modifier les paramètres.

Le ministère de la Santé a déclaré que l’application “est et a toujours été consultative”.

Si l’application détecte que l’utilisateur a été en contact étroit avec Covid – dans un rayon de deux mètres et pendant plus de 15 minutes – l’utilisateur recevra une alerte pour s’isoler.

Actuellement, l’application conseille aux gens de s’isoler jusqu’à 10 jours.

La source proche de M. Javid a déclaré à la BBC : “Nous examinons la sensibilité de l’application.”

Ils ont également noté que la sensibilité avait été modifiée auparavant. Cependant, ils n’étaient pas précis sur ce qui pouvait être changé.

Le Dr Jenny Harries, chef de la nouvelle Agence britannique de sécurité sanitaire, a déclaré jeudi aux députés qu’elle était “consciente que les gens choisissent de ne pas utiliser l’application”.

“Nous constatons une augmentation des cas donc ce n’est pas un inconvénient, c’est en fait pour alerter les gens sur le fait qu’ils ont été en contact étroit et qu’ils risquent d’être eux-mêmes infectés et de transmettre cette infection à d’autres personnes, ” elle a dit.

Suite à la levée des restrictions le 19 juillet, les gens ne seront plus tenus d’utiliser l’application pour « s’enregistrer » sur les sites.