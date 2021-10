L’application Nintendo DSi Killer Flipnote Studio est relancée à la date de lecture

Capture d’écran : James Daniel

Bien qu’il ne soit officiellement entre nos mains que plus tard cette année (si vous participez à la première vague de précommandes, c’est-à-dire), l’ordinateur de poche Playdate unique de Panic est déjà poussé et poussé par des gens assez chanceux pour marquer un développeur unité. Un de ces développeurs a récemment partagé un petit projet soigné qui fait revivre Flipnote Studio, une application Nintendo DS préférée des fans, des profondeurs de l’enfer numérique.

Pour mon argent, Flipnote Studio était l’une des choses les plus cool de la Nintendo DS. Il vous permet de dessiner et de séquencer une série d’images fixes pour créer ce qui était essentiellement des flipbooks numériques. La simplicité de Flipnote signifiait que n’importe qui pouvait rapidement créer de petites œuvres d’art amusantes. Vous pouvez également devenir fou et créer de vastes créations comme Flipnote Warrior, un anime de 34 minutes entièrement conçu dans la suite de la Nintendo 3DS.

Malheureusement, le Flipnote Studio original a suivi le chemin du dodo après la fermeture de la boutique Nintendo DSiWare en 2017, laissant de nombreuses animations conçues avec amour languir sur des ordinateurs de poche obsolètes. Un service existait à un moment donné pour transférer les anciennes créations vers la version 3DS, mais cela aussi a depuis été abandonné par Nintendo.

Entre James Daniel.

G/O Media peut toucher une commission

Après avoir lancé un lecteur Flipnote basé sur le Web en 2018, Daniel s’est récemment fixé pour objectif de faire fonctionner d’anciens projets Flipnote Studio sur la Playdate. Le résultat, une application connue sous le nom de Playnote Studio, peut lire n’importe quelle ancienne animation Flipnote Studio en extrayant simplement les fichiers de la carte mémoire d’une Nintendo DSi et en les plaçant dans le propre stockage de la Playdate.

Sur Twitter, la première révélation de Playnote Studio a recueilli des centaines de retweets et des milliers de likes, surprenant grandement Daniel dans le processus.

« Très légèrement (d’accord, plutôt très) époustouflé par la réponse à cela », a écrit Daniel hier après-midi. « C’est de loin la traction la plus élevée que j’aie jamais faite ! J’espère qu’il sera à la hauteur des attentes ! »

Daniel espère que Playnote Studio sera prêt pour le lancement de Playdate plus tard cette année, dont la date officielle est encore en suspens. Dans tous les cas, je dirais qu’il est temps de sortir ces vieilles consoles Nintendo DSi, parce que vos Flipnotes viennent d’avoir une seconde chance de vivre.