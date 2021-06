L’application non officielle WWDC pour Mac ajoute la prise en charge bêta de SharePlay – voici comment cela fonctionne

L’une des fonctionnalités phares d’iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15 et macOS Monterey est une nouvelle plate-forme SharePlay. Cela vous permet de regarder des vidéos, d’écouter de la musique et plus encore avec vos amis et votre famille sur FaceTime. Bien que la fonctionnalité ne soit pas disponible dans les premières versions bêta publiées cette semaine pour les applications propriétaires d’Apple, elle est là pour que les développeurs puissent l’exploiter.

Une API SharePlay permet aux développeurs tiers d’implémenter la fonctionnalité, comme expliqué lors de l’événement principal d’Apple cette semaine. La société a déclaré qu’elle travaillait déjà avec Hulu, TikTok et d’autres pour mettre en œuvre SharePLay.

Guilherme Rambo de . développe une application WWDC non officielle populaire pour macOS, qui est antérieure au lancement par Apple de son application WWDC pour Mac. Rambo a publié aujourd’hui une première version bêta d’une nouvelle version de son application WWDC pour macOS avec prise en charge de SharePlay.

Rambo explique :

Il s’agit d’une version préliminaire qui inclut la possibilité de regarder des sessions avec des amis en utilisant SharePlay sur FaceTime. Cette fonctionnalité nécessite que tous les participants exécutent la version bêta de macOS Monterey. Le bouton SharePlay s’affiche automatiquement dans la barre de titre de l’application lors des appels FaceTime.

Cela signifie que vous pouvez regarder des vidéos de session dans l’application WWDC de Rambo pour Mac avec vos amis et collègues via FaceTime. Il s’agit d’une implémentation précoce de la fonctionnalité SharePlay, et des bogues sont à prévoir, mais cela représente l’un de nos premiers regards sur SharePlay dans le monde réel. Vous pouvez télécharger la version bêta de GitHub.

Si vous êtes un développeur cherchant à en savoir plus, Rambo a également publié un article de blog sur Swift By Sundell avec plus de détails sur ses premières expériences avec SharePlay. Ici, Rambo a écrit sur son expérience de création d’un exemple d’application qui synchronise la navigation entre les participants d’un appel FaceTime à l’aide de SharePlay.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :