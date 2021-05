L’application OnePlus WellPaper crée de superbes fonds d’écran animés à partir de l’utilisation de votre application

Tout le monde aime les fonds d’écran pour smartphones. Ils donnent à votre téléphone l’apparence et la sensation de votre appareil personnel. Dans cet esprit, OnePlus vient de lancer sa propre application de fond d’écran en direct pour les appareils Android. Il s’appelle WellPaper et est conçu non seulement pour vous donner un nouveau fond d’écran sympa pour votre téléphone Android, mais également pour vous informer de l’utilisation globale de votre application.

Lire la suite: Les meilleures applications de fond d’écran pour votre téléphone Android

La division logicielle expérimentale de OnePlus, OneLab, a créé l’application. WellPaper regroupe les applications de votre téléphone en six catégories différentes (social, style de vie et communication, divertissement, jeux, information et entreprise, et outils). Chaque catégorie de l’application a une couleur spécifique. Une fois que vous avez installé l’application et déverrouillé votre téléphone, l’application collecte des données localement pour montrer à quel point vous utilisez les applications de votre téléphone.

Ces informations sont générées et présentées à l’utilisateur dans trois conceptions de papier peint en direct différentes. L’un est Composition, qui montre des rectangles colorés et des bordures sombres, donnant un aspect des années 70. Un autre design est Glow, qui montre des anneaux de différentes couleurs qui brillent dans un format semblable à un néon. Enfin, il y a Radial, qui fusionne les catégories de couleurs de l’application dans un look aux tons doux.

OnePlus a également conçu l’application pour économiser la batterie de votre téléphone. Habituellement, les fonds d’écran animés peuvent vider un téléphone assez rapidement. WellPaper ne redessine le fond d’écran en direct que lorsque vous déverrouillez votre téléphone, et le fond d’écran reste dans cette conception et cette configuration jusqu’à ce que vous déverrouilliez à nouveau le téléphone.

L’application OnePlus WellPaper est désormais disponible au téléchargement pour les appareils Android via le Google Play Store.