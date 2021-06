L’application Philips Hue revient sur le Play Store après avoir été suspendue par erreur

in

Plus tôt jeudi, l’application Philips Hue a disparu de manière inattendue du Google Play Store. Les recherches et les liens directs n’ont pas permis de localiser l’application, laissant les nouveaux utilisateurs Philips sans solution.

Sa suppression du Play Store n’a pas rendu l’application inutile pour ceux qui en dépendaient déjà pour contrôler certaines des meilleures ampoules intelligentes, mais quiconque a essayé de la télécharger n’a pas eu de chance. Heureusement, l’application est réapparue sur le Play Store et ceux qui possédaient déjà l’application ont reçu une petite mise à jour.

La cause de la suppression de l’application n’était pas claire dans l’immédiat, mais un représentant de Philips a déclaré à Android Central que le problème était simplement une erreur et qu’il n’y avait aucune raison de s’alarmer.

L’équipe Google Play Store a suspendu par erreur la liste de notre principale application Philips Hue (4.0) plus tôt dans la journée. L’application suspendue est le résultat d’une mauvaise interprétation par Google de notre conformité concernant les différentes versions de notre application principale Hue. Nous nous excusons auprès de tous ceux qui pourraient avoir été touchés par cela. L’application Philips Hue est à nouveau en ligne dans l’App Store.

La panne est survenue deux semaines seulement après la mise à jour de l’application Philips Hue avec une nouvelle présentation et de nouvelles fonctionnalités, notamment une vue 3D et de nouvelles capacités d’automatisation. Et l’application facilite également le contrôle de vos lumières grâce à l’intégration avec des assistants virtuels comme Google Assistant, ce qui signifie que vous pouvez utiliser des haut-parleurs intelligents comme Nest Audio pour définir facilement l’ambiance.