L’application pour diagnostiquer le COVID-19 demande simplement aux gens de compter à voix haute

Une application pour diagnostiquer le COVID-19 n’a besoin de rien de plus qu’un échantillon vocal, selon une société basée en Israël. Lors de tests sur 2000 participants, l’application a atteint un taux de précision de 81,2%, y compris les porteurs asymptomatiques…

Rapports TNW.

Pour assurer la cohérence des données et préserver la confidentialité, les utilisateurs sont simplement invités à compter de 50 à 70 pour fournir l’échantillon vocal. Le taux de précision trouvé dans l’essai est comparable à celui des tests rapides à flux latéral, mais élimine le besoin de kits de test.

La mauvaise nouvelle est que cela ne vous ressemble pas ou j’aurai accès à l’application: Vocalis semble se concentrer sur la vente aux entreprises pour filtrer leurs employés avant un retour au bureau.

Les outils de Vocalis sont actuellement déployés aux États-Unis, au Chili, en Indonésie, en Afrique du Sud, en Roumanie et au Luxembourg dans les secteurs public et privé […] Il cherche à commercialiser la solution et à la rendre disponible dans plus de régions.