L’application pour les premiers intervenants a permis de quadrupler la survie en cas d’arrêt cardiaque

Une application pour les premiers intervenants a aidé le Danemark à quadrupler le taux de survie à un arrêt cardiaque hors de l’hôpital, et tout cela grâce à des bénévoles formés.

Les experts médicaux espèrent que des résultats similaires pourront être obtenus aux États-Unis si les problèmes de sécurité peuvent être surmontés …

Les défibrillateurs nécessitaient autrefois une formation médicale approfondie, mais le développement de défibrillateurs externes automatisés (DEA) a tout changé. Maintenant, presque tout le monde peut en utiliser un à l’aide d’une très courte session de formation, et les DEA sont largement disponibles dans des endroits tels que les stations de transport en commun, les centres commerciaux et les immeubles de bureaux.

Le problème est de s’assurer qu’un volontaire formé est disponible pour les utiliser en cas de besoin. Le Washington Post rapporte que le Danemark a résolu ce problème avec une application pour les premiers intervenants.

Le Danemark a connu une augmentation spectaculaire de la survie après une crise cardiaque après avoir commencé à recruter des volontaires et à armer certains d’entre eux avec une technologie de smartphone qui les alerte en cas d’urgence cardiaque à proximité et les aide à localiser des défibrillateurs externes automatisés, ou DAE. Les volontaires sont ensuite invités à entrer dans les résidences et à effectuer la RCR jusqu’à l’arrivée d’une ambulance […] Au Danemark, le taux de survie à un arrêt cardiaque hors de l’hôpital est passé de 4% à 16% au cours des 20 dernières années.

L’application dirige d’abord les volontaires vers le DEA le plus proche, puis vers la victime. Jusqu’à 20 volontaires sont envoyés, ce qui signifie que l’aide est susceptible d’arriver rapidement, et d’autres volontaires peuvent aider en ouvrant un chemin pour les ambulanciers, en signalant l’ambulance, etc. – toutes les étapes qui accélèrent le voyage à l’hôpital et augmentent encore le taux de survie. .

Une application similaire existe aux États-Unis, appelée PulsePoint, mais de nombreux arrêts cardiaques se produisent à la maison et les problèmes de sécurité ont limité son efficacité.

Dans une poignée de communautés pilotes à travers le pays, PulsePoint alerte les intervenants vérifiés qui sont des professionnels des arrêts cardiaques dans les résidences. Mais les civils ne sont jamais appelés dans les résidences en raison de préoccupations pour leur sécurité lorsqu’ils entrent dans la maison d’un étranger. Pourtant, l’expérience jusqu’ici des communautés pilotes envoyant des professionnels en congé montre qu’il n’y a «pas de problème de sécurité», a déclaré Rea, qui a étudié les programmes pilotes et a constaté que les intervenants étaient bien reçus.

Certains secouristes qualifiés s’inquiètent de l’utilisation d’un défibrillateur, mais leur nature automatisée signifie qu’ils sont simples à utiliser, et Freddy Lippert, directeur des services médicaux d’urgence de Copenhague, dit qu’il n’y a rien à perdre.

«Le patient est mort» – ce qui signifie que son cœur s’est arrêté en raison d’un arrêt cardiaque – «et si vous ne faites rien, 9 sur 10 seront morts pour toujours», a-t-il déclaré.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: